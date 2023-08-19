В Волгограде устраняют порыв на трубопроводе в ЖК «Колизей»

В Волгограде устраняют порыв на трубопроводе, в результате которого произошло подтопление территории жилищного комплекса «Колизей» в Кировском районе. По сообщению местных жителей, передает V102.RU, мутные потоки с грязью хлынули с возвышенности рядом с микрорайоном и заполнили улицы комплекса.
В ООО «Концессии водоснабжения» V102.RU пояснили, что в настоящее время ведутся работы над устранением технологического нарушения.
- Бригада уже установила место повреждения на трубопроводе малого диаметра и локализовала участок, - пояснили в компании.
Здесь также заверили, что восстановительные работы завершатся до конца дня.
Скриншот видео ttps://vk.com/kolizey_vlg