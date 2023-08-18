



Заместитель председателя Правительства Чеченской республики, депутат Государственной думы Адам Делимханов оправдал и, более того, назвал гуманным избиение сжегшего в Волгограде Коран Никиты Журавеля. Напомним, накануне российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в ее адрес поступило письмо от Журавеля, который сообщил об избиении в СИЗО Чечни сыном Рамзана Кадырова.

Сегодня Делимханов в своем сообщении в Telegram назвал Журавеля «нелюдем» и дал понять, что последний лишь чудом остался жив.

–Депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем АДАМА РАМЗАНОВИЧА. Являясь достойным наследником Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА цуьнан гIазот къобал дойла), он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, АДАМ поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания, – написал Делимханов (орфография и пунктуация сохранены, – Прим.ред.) – АДАМ РАМЗАНОВИЧ с самого детства отличается чувством справедливости и является отличным примером для сверстников. В раннем возрасте АДАМ наизусть выучил Священный КОРАН, заслужив высокое звание Хафиз КОРАНА. Он очень трепетно относится к нашей религии, традициям и обычаям, строго следуя высоким идеалам великого ДЕДУШКИ АХМАТА-ХАДЖИ. Без сомнений, я полностью поддерживаю АДАМА и уверен, что его действия абсолютно оправданы и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное.

Напомним также, что в Сети после сообщения Мокальковой появилось само письмо сжегшего Коран Никиты Журавеля. В нем Журавель сообщает о том, что в ходе своего визита Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предлагал ему принять Ислам, а избиение произошло уже после того, как Кадыров-старший покинул комнату.

Фото: Адам Делимханов / t.me