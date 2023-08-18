Процесс интеграции бизнеса ВТБ с Группой «Открытие» ведется планово





Работа по интеграции бизнеса ВТБ с Группой «Открытие» ведется планово. Об этом заявил на состоявшейся накануне пресс-конференции волгоградским журналистам управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

– Будет запущена единая цифровая платформа для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса обоих банков, а также новых пользователей. Наша приоритетная задача сегодня состоит в том, чтобы клиенты «Открытия» и ВТБ могли пользоваться привычными для себя сервисами, получая при этом все преимущества от интеграции – специальные продуктовые предложения и расширенную пакетную линейку. Новая платформа объединит более 60 лучших финансовых продуктов и нефинансовых инструментов двух банков, которые помогут предпринимателям улучшить качество бизнес-процессов, – отметил Русаев.