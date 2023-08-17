В аэропорту Волгограда из-за заболевшего пассажира экстренно сел самолет

Вынужденную посадку в аэропорту Волгограда накануне запросил борт, следовавший рейсом Москва — Минеральные Воды. Как сообщает V102.RU, у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие.

— При выполнении рейса по маршруту Москва — Минеральные Воды экипаж Boeing-737 рейса RA-73241 «Победа» пошел на вынужденную посадку в аэропорт Волгограда по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. К борту запрошен реанимобиль городской скорой помощи. Посадка самолета прошла благополучно. Женщина с мужем сняты с рейса и эвакуированы в городское медучреждение, — поясняется в Telegram-канале Aviaincident.

В пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгоград» в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» уточнили, что самолет вынужденно сел в волгоградском аэропорту 16 августа в 11.38.

— Рейс авиакомпании «Победа» 6911, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Пассажир был передан в медучреждение города. Самолет вылетел из Волгограда в Минеральные Воды в 12.48, — прокомментировала информагентству пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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