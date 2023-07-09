Общество

В Волгограде 6-летнюю девочку сняли с самолета Москва — Минводы

Общество 09.07.2023 20:07
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09.07.2023 20:07


Самолет, следовавший из Москвы в Минеральные Воды, сегодня, 9 июля, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Как сообщает V102.RU, шестилетней девочке на борту стало плохо. 

— Из аэропорта поступил вызов с поводом ухудшения состояния 6-летнего ребенка, — рассказали информагентству в службе скорой медицинской помощи Волгоградской области. — На взлетную полосу направили анестезиолого-реанимационную бригаду СМП. 

Уточняется, что малолетнего ребенка госпитализировали в детскую клиническую больницу № 8 Волгограда. Врачи пояснили, что сейчас жизни малышки ничего не угрожает. 

В пресс-службе ПАО «Международный аэропорт Волгоград» журналистам «Высоты 102» пояснили, что самолет совершил вынужденную посадку днем. 

— 9 июля 2023 года рейс авиакомпании «Сибирь» 2169, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 15.25 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажир с рейса снят, передан специалистам медучреждения города. Вылет рейса в Минеральные Воды по маршруту из Волгограда — в 16.06, — прокомментировала пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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