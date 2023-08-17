Происшествия 17.08.2023 13:37
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17.08.2023 13:37
В Волжском Волгоградской области среди бела дня сожгли автомобиль. Как сообщили V102.RU очевидцы, происшествие случилось 9 августа в 15-22 ч. на стоянке около проходной Волжского молсыркомбината. На кадрах видно, как неизвестный мужчина, не обращая внимания на прохожих, спокойно подходит к белому Volkswagen, обливает его горючей жидкостью, после чего на капоте вспыхивает пламя.
Видео совершения преступления предоставил в редакцию V102.RU владелец автомобиля, который в момент поджога стоял рядом с иномаркой. Он пояснил, что сгоревший автомобиль принадлежит жителю Волжского Анатолию Михайловичу М.
У знакомых владельца пострадавшей машины есть предположение, кто мог таким образом ему отомстить.
– Мы уверены, что поджог связан с махинациями, которые происходят в нашем гаражном кооперативе. По данному поводу ранее мы обращались в полицию. Видимо, за это машину и сожгли. Мы что, снова в девяностые возвращаемся? – недоумевают люди.
Между тем, в ГУ МВД по Волгоградской области V102.RU пояснили, что накануне, 16 августа, подозреваемый в поджоге автомобиля был задержан.
– Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после того, как станет известен размер причиненного ущерба, – прокомментировали в ведомстве. – Задержанный дал признательные показания. Проводится проверка.
Видео читателя V102.RU
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