Под Волгоградом потопом после ливня чуть не смыло дорогу: видео





Жуткие картины сняли водители, которые накануне ехали по дороге от поселка Ленина к Выпасному Котельниковского района Волгоградской области.





– Вчера здесь прошел сильный ливень, затопило все вокруг дороги, – рассказали V102.RU очевидцы. – А потом и саму дорогу. Сила потоков была, как на водопаде.

Водители признались, что вынуждены были ждать, пока основная масса дождевой воды не перельется через трассу.

– Боялись, что машина не устоит и нас снесет в кювет, – добавили очевидцы.

В Выпасновском сельском поселении Котельниковского района корреспонденту V102.RU подтвердили, что, действительно, накануне на территории поселения прошли сильные дожди.

– Но больше всего досталось поселку Ленина, – пояснили здесь.

Напомним, накануне в некоторых районах Волгоградской области прошли сильные ливни с грозами. Например, в Серафимовичском районе выпал крупный град.

Дожди затронули и Волгоград с Волжским. Однако осадки были в пределах нормы.

Видео Kotovo _live / VK.com