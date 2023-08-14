Под Волгоградом потопом после ливня чуть не смыло дорогу: видео

Жуткие картины сняли водители, которые накануне ехали по дороге от поселка Ленина к Выпасному Котельниковского района Волгоградской области.
– Вчера здесь прошел сильный ливень, затопило все вокруг дороги, – рассказали V102.RU очевидцы. – А потом и саму дорогу. Сила потоков была, как на водопаде.
Водители признались, что вынуждены были ждать, пока основная масса дождевой воды не перельется через трассу.
– Боялись, что машина не устоит и нас снесет в кювет, – добавили очевидцы.
В Выпасновском сельском поселении Котельниковского района корреспонденту V102.RU подтвердили, что, действительно, накануне на территории поселения прошли сильные дожди.
– Но больше всего досталось поселку Ленина, – пояснили здесь.
Напомним, накануне в некоторых районах Волгоградской области прошли сильные ливни с грозами. Например, в Серафимовичском районе выпал крупный град.
Дожди затронули и Волгоград с Волжским. Однако осадки были в пределах нормы.