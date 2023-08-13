







Команда клуба «Динамо-Синары» встретилась сегодня, 13 августа, с болельщиками в ЦПКиО Волгограда. Как сообщает V102.RU, спортсменки, вернувшиеся со сборов в Сочи, готовятся к новому сезону, который стартует уже в начале сентября, рассказали, как провели лето, поделились амбициозными планами, а также представили новичков клуба и новую игровую форму.













В этом сезоне за «Динамо» будут выступать трое новых игроков, которые уже познакомились со своими болельщиками. Команду пополнили Наталья Даньшина, Лада Самойленко и олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Марина Судакова.















Марина – воспитанница волгоградской школы гандбола, в прошлом сезоне она стала чемпионкой Румынии в составе клуба «Бухарест». Новички получили новую форму из рук директора спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелы Вартанян. Интересно, что волгоградские гандболистки будут играть в форме с логотипом V102. RU. Информагентство является информационным партнером «Динамо-Синара».



















А болельщики в непринужденной обстановке получили возможность задать самые разные вопросы гандболисткам: как питаются девушки, есть ли время на личную жизнь, что такое для них гандбол и что нужно для того, чтобы стать лучшими? Спортсменки были откровенны со своими поклонниками: да, за рационом следят специалисты, но, конечно, иногда можно позволить себе «расслабиться». Не всегда, конечно, хватает времени на личное, но у каждой есть семьи, родные, которые поддерживают и помогают. Главное сейчас – подойти «заряженными» к следующему сезону и постараться выполнить все задачи.





После короткого отпуска гандболистки, как выразился главный тренер Олег Кулешов, на сборах «пахали и проливали пот». Но тяжелая работа на тренировках – это часть успеха, к которому стремятся спортсменки. При этом для девушек очень важна поддержка болельщиков, призналась капитан команды Елизавета Дудкина.



По словам директора спортивной школы по гандболу Стеллы Вартанян, в клубе очень заинтересованы в продвижении гандбола как вида спорта в Волгограде, при этом ставку руководство клуба делает на местных спортсменках. Смену основному клубу «выращивают» в «Синаре-2» и «Синаре-3» и самые перспективные и талантливые воспитанницы получают возможность попасть в основной состав.



Работа с болельщиками – это еще одно из главных направлений клуба. В «Динамо» заинтересованы в том, чтобы как можно больше волгоградцев приходили на матчи с участием гандболисток. Поэтому в новом сезоне для поклонников гандбола будет немало сюрпризов: это и привлечение творческих, музыкальных коллективов на игры, и викторины. Но главное, чем можно привлечь болельщиков – это, конечно, победы клуба, к которым и будут стремиться волгоградские спортсменки.







В конце встречи болельщики получили возможность сфотографироваться со своими кумирами, получить на память автографы и даже вместе со спортсменками «зажечь» на танцполе.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев Фото Павла Мирошкина/V102.RU







На встречу с гандболистками пришли и игроки регбийного клуба «Ротор». Спортсмены пожелали удачи девушкам в новом сезоне и презентовали регбийный мяч в знак дружбы и поддержки «Динамо».