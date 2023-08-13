А болельщики в непринужденной обстановке получили возможность задать самые разные вопросы гандболисткам: как питаются девушки, есть ли время на личную жизнь, что такое для них гандбол и что нужно для того, чтобы стать лучшими? Спортсменки были откровенны со своими поклонниками: да, за рационом следят специалисты, но, конечно, иногда можно позволить себе «расслабиться». Не всегда, конечно, хватает времени на личное, но у каждой есть семьи, родные, которые поддерживают и помогают. Главное сейчас – подойти «заряженными» к следующему сезону и постараться выполнить все задачи.
После короткого отпуска гандболистки, как выразился главный тренер Олег Кулешов, на сборах «пахали и проливали пот». Но тяжелая работа на тренировках – это часть успеха, к которому стремятся спортсменки. При этом для девушек очень важна поддержка болельщиков, призналась капитан команды Елизавета Дудкина.
По словам директора спортивной школы по гандболу Стеллы Вартанян, в клубе очень заинтересованы в продвижении гандбола как вида спорта в Волгограде, при этом ставку руководство клуба делает на местных спортсменках. Смену основному клубу «выращивают» в «Синаре-2» и «Синаре-3» и самые перспективные и талантливые воспитанницы получают возможность попасть в основной состав.
Работа с болельщиками – это еще одно из главных направлений клуба. В «Динамо» заинтересованы в том, чтобы как можно больше волгоградцев приходили на матчи с участием гандболисток. Поэтому в новом сезоне для поклонников гандбола будет немало сюрпризов: это и привлечение творческих, музыкальных коллективов на игры, и викторины. Но главное, чем можно привлечь болельщиков – это, конечно, победы клуба, к которым и будут стремиться волгоградские спортсменки.
В конце встречи болельщики получили возможность сфотографироваться со своими кумирами, получить на память автографы и даже вместе со спортсменками «зажечь» на танцполе.