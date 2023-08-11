Расследования

Нападавшего на прохожих с ножом волгоградца суд отправил в СИЗО

Расследования 11.08.2023 19:21
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11.08.2023 19:21


Дзержинский районный суд Волгограда избрал меру пресечения 20-летнему мужчине, который грабил на улице людей, урожая ножом.  Молодой мужчина отправлен под стражу. 

– Согласно материалам, поступившим в суд, 9 августа у дома №46 по улице Землячки в Дзержинском районе Волгограда гражданин О., обвинив Е. в том, что последний, проезжая мимо него на велосипеде, обрызгал его, потребовал передать ему денежную сумму в размере 15000 рублей, угрожая при этом ножом, – сообщили в пресс-службе районного суда информагентству. – Угрозу ножом и иные угрозы Е. воспринял реально и, опасаясь за свои жизнь и здоровье, разблокировал на своем мобильном телефоне, который ранее силой отобрал О., приложение банка, после чего О. перевел со счета Е. на иной счет 15000 рублей.

В суде уточняют, что следственные органы обвиняют заключенного под стражу волгоградца в совершении разбоя с применением оружия. 

– За совершение данного преступления О. грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, – предает пресс-служба Дзержинского районного суда. 

Сообщается также, что защита задержанного ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, однако судья, посчитав доводы следствия о заключении под стражу О. обоснованными, принял решение отправить злоумышленника в следственный изолятор. 

Постановление судьи в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, о задержании молодого мужчины сообщили днем 11 августа в ГУ МВД России по Волгоградской области. По информации полицейских, жертвами грабителя стали два человека – жители Дзержинского и Тракторозаовдского районов. 

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