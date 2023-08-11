



Обрушившаяся на Волгоградскую область жара забирает все силы даже у здоровых людей. Для жителей с хроническими болезнями сердца прогулка по раскаленным улицам и вовсе становится испытанием. Как волгоградцы переживают августовское пекло, корреспондентам ИА «Высота102» рассказала заведующая кардиологическим отделением областной больницы № 1 Анна Фоменко.

Пока Волгоградская область обновляет тепловые рекорды, в больницах региона сокращается количество плановых госпитализаций – большинство горожан откладывают дела на потом и стараются как можно реже выходить из охлажденных квартир. А вот количество экстренных случаев увеличивается едва ли не на 50%.

– Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями плохо переносят жару: у них учащается пульс и возникают нарушения ритма. Из-за сгущения крови намного чаще случаются инфаркты и инсульты. Пожилые люди, живущие в квартирах без кондиционеров и пьющие очень мало воды, нередко попадают к нам с тепловыми ударами. При перегреве организма нарушаются регуляторные механизмы. К сожалению, пенсионеров, которые живут одни, родственники находят уже в тяжелом состоянии, – отмечает кардиолог. – При этом пациенты, регулярно наблюдающиеся у врача, имеют некое прикрытие – они принимают кроверазжижающие лекарства, препараты калия-магния и многие другие. А те, кто не наблюдался у специалиста, рискует впервые попасть в больницу с сердечной патологией.

При дурманящей слабости, тошноте и давящих болях в груди волгоградцам не стоит пенять на изнуряющее пекло и откладывать поход к врачу.

– Горожан должны насторожить неприятные ощущения в груди, давящие боли. Тревожными «звоночками» станут также немотивированная слабость, подташнивание, дурнота, резкое падение или подъем артериального давления. При этих симптомах нужно обратиться к врачу, который снимет кардиограмму, измерит давление, пульс, – рассказывает Анна Фоменко. – Если у вас нет возможности прийти в поликлинику, не оттягивайте момент и вызывайте скорую помощь.

По словам кардиолога, болезни сердца «молодеют» с каждым годом. И если совсем недавно 40-летний мужчина с инфарктом вызывал удивление даже у опытных специалистов, то сейчас в отделении можно встретить даже 20-летних пациентов.

– При наличии каких-то сердечно-сосудистых заболеваний инфаркт может настигнуть и в 20 лет. Но, конечно же, для этого должны быть предпосылки – наследственные заболевания, которые повышают уровень холестерина или влияют на сосуды, неправильный образ жизни и алкоголь, неправильное питание и ожирение. У абсолютно здоровых людей сердечно-сосудистая катастрофа на ровном месте не происходит. Нужно искать причину – диспансеризация в помощь. При этом к врачу стоит идти заранее, не дожидаясь первых симптомов.

В разгар жары горожанам рекомендуют планировать все дела на утренние часы и не устраивать экстремальных температурных качелей.

– С 12:00 до 18:00 я советую волгоградцам находиться в тени. При этом лучше не создавать температурных качелей, выходя в 40-градусную жару из-под кондиционера, настроенного на +18. Это очень расшатывает сердечно-сосудистую систему. Людям, которые работают на улице, желательно хотя бы раз в полтора-два часа уходить в тень и делать перерыв на 15-20 минут, – комментирует кардиолог. – Во время жары крайне нежелательно употреблять алкоголь и кофеинсодержащие напитки, которые вызывают обезвоживание организма. Вместо сладкой газировки нужно пить чистую воду, возможно – минеральную с солями. Помощью для организма станет исключение из рациона жирных, тяжелых, жареных блюд. Пациентам, которые принимают какие-то препараты, лучше их не бросать – особенно в такую жару.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»