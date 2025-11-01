Здоровье

Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10% в Волгограде и области

Здоровье 01.11.2025 06:05
0
01.11.2025 06:05


По итогам прошедшей 43-й недели  заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10% в сравнении с предыдущей и оказалась на 18% ниже, чем в аналогичный период 2025 года. При этом фиксируются в основном вирусы негриппозной этиологии. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди вирусов, вызывающих простуды, регистрируется также РС-инфекция. Респираторно-синцитиальный вирус не приводит к крупным эпидемиям, обычно проявляется в  виде легких респираторных инфекциях у взрослых, но может поражать нижние дыхательные пути, особенно у грудничков и у пожилых.  


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
09.10.2025 14:26 Реклама
Здоровье 09.10.2025 14:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
06.10.2025 17:07
Здоровье 06.10.2025 17:07
Комментарии

0
Далее
Здоровье
04.10.2025 15:57
Здоровье 04.10.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.10.2025 13:50
Здоровье 01.10.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Здоровье
27.09.2025 09:30
Здоровье 27.09.2025 09:30
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.09.2025 15:28
Здоровье 25.09.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Здоровье
25.09.2025 09:47
Здоровье 25.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Здоровье
23.09.2025 19:52
Здоровье 23.09.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.09.2025 10:16 Реклама
Здоровье 22.09.2025 10:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
20.09.2025 14:22
Здоровье 20.09.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Здоровье
19.09.2025 13:58
Здоровье 19.09.2025 13:58
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.09.2025 08:04
Здоровье 18.09.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.09.2025 06:59
Здоровье 18.09.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.09.2025 16:31
Здоровье 17.09.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.09.2025 12:13
Здоровье 17.09.2025 12:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:01
Мошенники разбогатели за счет волгоградки на 1,2 млнСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде скромно отметят День народного единстваСмотреть фотографии
08:16
Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров: «Богатый опыт Валерия Есипова принесёт пользу клубу»Смотреть фотографии
07:50
Силы ПВО сбили 98 БПЛА в 10 российских регионахСмотреть фотографии
07:41
Волгоградская облдума сокращает аппаратСмотреть фотографии
07:19
После матча «Ротора» и «Арсенала» назначили две бесплатные электричкиСмотреть фотографии
06:38
В Волжский прибыли три гоночных болида для съемок фильма «Блогерши»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:05
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10% в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:50
Самозанятым таксистам разрешат ездить на старых авто до 2033 годаСмотреть фотографии
05:48
3-часовую беспилотную опасность объявляли в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:26
В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VIСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО завучем Николаем ПечерскимСмотреть фотографии
20:30
Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В квартире замерзающей 83-летней ударницы соцтруда в Волгограде потеплели батареиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец купил у мошенников воздух вместо иномарки за 1,3 млнСмотреть фотографии
19:00
И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушникамиСмотреть фотографии
18:02
Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процессСмотреть фотографии
17:45
Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
17:10
Металлурги «Красного октября» получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
17:04
Последний рывок? На ремонтируемом путепроводе на Тулака в Волгограде уложили асфальтСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Волгоградцам объяснили рост тарифов ЖКХ и обещали, что в 2026-м так не будетСмотреть фотографии
16:22
В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей – big data T2Смотреть фотографии
16:21
Ордена и медали передали родным геройски погибших на СВО камышанСмотреть фотографии
14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
 