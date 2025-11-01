Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10% в Волгограде и области

По итогам прошедшей 43-й недели заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10% в сравнении с предыдущей и оказалась на 18% ниже, чем в аналогичный период 2025 года. При этом фиксируются в основном вирусы негриппозной этиологии. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди вирусов, вызывающих простуды, регистрируется также РС-инфекция. Респираторно-синцитиальный вирус не приводит к крупным эпидемиям, обычно проявляется в виде легких респираторных инфекциях у взрослых, но может поражать нижние дыхательные пути, особенно у грудничков и у пожилых.