В администрации Волгограда сегодня, 10 августа, представители общественности и власти подвели промежуточные итоги работы временного регоператора по вывозу твердых бытовых отходов ООО «ЭкоЦентр», пришедшему на замену «Ситиматику», который так и не смог справиться со своими обязанностями, погрузив город-герой в мусорный коллапс. Директор Волгоградского филиала ООО «ЭкоЦентр» Владимир Шило рассказал о том, чего уже удалось достичь с 1 августа — именно с этой даты организация начала разгребать жуткие мусорные завалы, доставшиеся ей в наследство — и какие планы стоят перед компанией.

Журналисты V102.RU перевели общие слова в конкретные цифры, которых удалось достичь с 1 августа — именно с этой даты, хочется надеяться, началась новая эпоха в сфере сбора и переработки ТКО в Волгоградской области.

По словам Владимира Шило, 10-дневная работа уже дает свои плоды: количество звонков и обращений от жителей Волгограда по номеру 230-230 в специально созданный временным регоператором кол-центр, стало постепенно снижаться.

— Не скажу, что отработали на 100%, но, что планировали по вывозу, процентов на 95 мы сделали. Поставленные цели, которые запланированы к 1 сентября, мы к ним движемся, и пока нет никаких предпосылок, что они не будут выполнены, — заявил директор Волгоградского филиала ООО «ЭкоЦентр». — До 1 сентября стоит цель вывезти все ТКО, которые остались до прихода нашей компании и в дальнейшем выстроить штатную работу по ежедневному вывозу отходов со всех контейнерных площадок.

Работа ООО «ЭкоЦентр» за 10 дней в цифрах:

Зачищено около 40% свалочных очагов или 300 точек

Объем вывезенного мусора составил 7000 тонн

Для ликвидации замусоренных контейнерных площадок задействовано 70 единиц спецтехники

Еще около 15 единиц техники зачищают места складирования крупногабаритного мусора

Мусор вне контейнерных площадок ликвидируют около 70 единиц крупной техники, в том числе ломовозы, самосвалы и погрузчики

В среднем ликвидация одной свалки занимает 5-6 часов, а сотрудники компании работают в дневные и ночные смены

Накануне для зачистки свалки в Краснооктябрьском районе на улице Хрустальной потребовалось 13 единиц техники, был проведен 31 рейс, уборка длилась 9 часов, а вывезли 600 кубометров отходов

По приведенной компанией аналитике, в среднем один мусоровоз в обычном графике должен обслуживать около 40 контейнерных площадок, однако в сегодняшнем авральном режиме число площадок вынужденно снизилось до 5-6

За 14 миллионов рублей закуплены 1000 дополнительных мусорных контейнеров с крышками, не пропускающими запахи

По номеру горячей линии 230-230 специалисты временного регоператора ежедневно принимают звонки по вопросам обращения с ТКО (сообщается, что охват составляет 100%, то есть, вам в любом случае перезвонят)

Абонентские участки ООО «ЭкоЦентр» открылись в трех районах Волгограда — в Краснооктябрьском по проспекту Ленина, 88 (4-й этаж, кабинет 16, 17, 18), в Тракторозаводском на Ополченской, 6 и в Красноармейском на бульваре Энгельса, 26А

Также абонентские участки заработали в городе-спутнике Волжском по улице Московской, 3 (3-й этаж), в Камышине на улице Ленина, 34 и в Урюпинске на улице Ленина, 76.

«ЭкоЦентр» на сегодня ежедневно вывозит 2000 тонн отходов, что на 30-35% больше показателей «Ситиматика»





Директор Волгоградского филиала ООО «ЭкоЦентр» Владимир Шило отметил в ходе встречи, что на полную зачистку Волгограда от залежей мусора, доставшихся в наследство от предыдущего регоператора, потребуется около месяца. При этом руководитель компании рассчитывает закончить все раньше заявленных сроков: к примеру, контейнерные площадки у МКД в Волгограде планируют вычистить до 20 августа.

— Также в планах — открытие еще одного или двух офисов в областной столице, чтобы максимально охватить город. Штат договорного отдела регоператора составит 300 человек, что должно полностью закрыть все потребности потребителей, — рассказал Владимир Шило.

Уточняется, что жителям Волгограда не нужно перезаключать договоры на обслуживание, однако юридическим лицам необходимо вновь обратиться в абонентские отделы. В последующем у каждого юрлица будет свой чат и куратор для решения возникающих вопросов.





В сентябре волгоградцы уже будут платить новому регоператору. «ЭкоЦентр» зашел в регион с 1 августа, в том числе, чтобы в последующем избежать путаницы в расчетах за оказанную услугу по вывозу ТКО.

— Если человек является собственником жилого помещения, то он обязан платить за вывоз ТКО. Если прописанный отсутствует какое-то время, то этот факт необходимо доказать документально для проведения перерасчета, — в очередной раз объясняет Владимир Шило. — Потребители все свои вопросы могут решить в наших офисах. Если житель не согласен с количеством прописанных, на которое производятся начисления, то ему необходимо получить в ОВД справку о числе зарегистрированных и обратиться с ней к нашим специалистам. Справка от МВД — основной документ, на основании которого возможно произвести необходимые изменения. Все остальные справки, к примеру, от ТОСов и МФЦ, являются рекомендательными.

Также в ходе заседания общественники подняли немаловажную тему — расчистку площадок у школ, больниц и других социальных учреждений. Представитель временного регионального оператора заверил, что вывоз мусора с таких площадок стоит в приоритете. По итогу встречи представители власти и общественности положительно оценили первые десять дней работы новой компании и дружно поставили ей твердую «четверку».

Напомним, что в Волгоградской области подписано соглашение с временным регоператором по обращению с ТКО. Компания «ЭкоЦентр» приступила к своим обязанностям с 1 августа 2023 года. При этом временный период может продлиться до года с даты присвоения данного статуса до проведения нового конкурса.

Фото: ИА «Высота 102»

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