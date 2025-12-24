В Волгограде нашли красную икру пяти производителей с кишечной палочкой





Роскачество выявило бактерии кишечной палочки в красной икре пяти торговых марок, продукция которых также реализовывалась на территории Волгоградской области. Об этом сообщили 24 декабря в ведомстве.

Так, по данным РИА Новости, бактерии были обнаружены в продукции торговых марок «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». Нежелательное количество микроорганизмов было выявлено в икре от производителей «МорМер» и «Горчаков».

В список проверенной продукции также вошли торговые марки: «Очень нежная», «365 дней», «Камчатское море», «Меридиан», «Москва на волне», «Путина», «Ашан», «Корсаков», «Тунгутун», «Авача», «Вкусвилл», «Сахалинский Икорный Дом», «Тунайча» и «Metro Chef». Продукция данных брендов оказалась безопасной для употребления.

Незначительные несоответствия были найдены в икре торговых марок «Москва на волне», «Деликатеска», «365 дней» - выявлено превышение норм технического регламента по количеству дрожжей, а также несоответствия стандарту по количеству соли. В продукции «Авачи» вместо икры горбуши положили более дорогую - икру кеты.