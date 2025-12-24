В Волгограде объявлен повторный аукцион на ремонт моста в Сарепте

МУ «Комдорстрой» вновь объявило аукцион на выполнение работ по ремонту второй очереди путепровода через железнодорожные пути у станции Сарепта в Красноармейском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость контракта составила, как и прежде, около 403 миллиона рублей. В рамках капремонта, который должен продлиться до сентября 2027 года, планируется разобрать поврежденное асфальтобетонное покрытие полотна, водоотвод, вскрыть деформационные швы, демонтировать барьерное и пешеходные ограждения, а затем произвести ремонт цоколя подпорной стенки, положить новый асфальт, провести гидроизоляцию, установить новые перила. Ремонт моста должен быть закончен к сентябрю 2027 года.
Справка. Протяженность Сарептского путепровода составляет 402 метра. Ширина – 14 метров. Ремонт первой очереди путепровода был проведен в 2024 году. Тогда на первой части моста укрепили бетонное основание, обновили дорожное полотно, усилили несущие конструкции, установили новые опоры наружного освещения, а также отремонтировали подмостовое пространство.