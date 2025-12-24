В Волгограде отель Gold опечатали после иска МЧС

Отель Gold, расположенный в Дзержинском районе Волгограде, был опечатан приставами из-за нарушений требований пожарной безопасности. Соответствующий иск в суд к собственнику объекта подавало ГУ МЧС России по Волгоградской области, так как эксплуатация объекта создавала угрозу жизни и здоровью постояльцев и персонала отеля.

Как уточнили в ГУ ФССП России по региону, отель Gold принадлежит индивидуальному предпринимателю, которого суд обязал устранить выявленные нарушения, а до этого момента не использовать помещения.

- После возбуждения исполнительного производства судебный пристав выехал на место совершения исполнительных действий, вручил должнику требование, убедился в том, что гостиница не функционирует, и в ней не проживают люди, опечатал входы в здание, - рассказали в ГУ ФССП России по региону.





Однако владелец гостиницы в установленный срок требования суда не исполнил. Ему установили новый дедлайн и предупредили об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Только после этого индивидуальный предприниматель приступил к устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В настоящее время решение суда полностью исполнено и отель снова работает.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области





