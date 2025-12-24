Транспорт

В Волгоградской области 105 коммунальных машин дали бой гололёду на дорогах

Транспорт 24.12.2025 12:09
В Волгоградской области власти рассказали о борьбе с гололёдом на дорогах. С 23 на 24 декабря магистрали федерального, регионального и межмуниципального значения спасали от капризов погоды 105 спецмашин.

Больше всего коммунальной техники было задействовано на дорогах регионального подчинения – 69 единиц. Ещё 36 тракторов и комбинированных машин ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград» работали на федеральных трассах.

Для предотвращения аварий специалисты использовали 1,4 тыс. тонн противогололёдных реагентов.

Отметим, в ближайшие дни в Волгоградской области ожидается резкое понижение температуры. Также синоптики ожидают сохранение опасности изморозевых явлений. К концу недели в регионе начнутся снегопады. На случай ухудшения погодных условий у волгоградских дорожников сформирован резерв из 300 спецавтомобилей, готовых в любой момент выйти на расчистку транспортных артерий.

