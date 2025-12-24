Крупный засор из тряпья и бетона устранили на коллекторе на западе Волгограда





В Дзержинском районе Волгограда работники «Концессии водоснабжения» устранили крупный засор на канализационном коллекторе. Местные жители умудрились спустить в канализационную сеть тряпки, сетку и даже бетон.

О засоре на сетях стало известно после того, как затопило подвальные помещения в МКД на западе Волгограда. Чтобы добраться до проблемы рабочим пришлось резать трубу. Восстановительно-аварийные работы длились на протяжении нескольких дней.

– Бригады цеха «Центр №1» откачивали стоки, под давлением промывали десятки метров трубопровода. Однако, 500-миллиметровый коллектор был забит настолько сильно, что ни промывка, ни механическая прочистка не помогали, – рассказали о злоключениям в пресс-службе компании. – В результате было принято решение в нескольких местах раскопать трубу и разрезать ее, чтобы полностью вычистить засор. Сегодня ночью бригада достала из коллектора мотки тряпок, салфеток, куски армированной сетки и обломки бетона.

Сегодня в течение дня специалисты «Концессий водоснабжения» восстановят канализационный колодец и выполнят засыпку котлована.

– Несмотря на регулярные предупреждения о недопустимости сброса в канализацию строительных отходов, предметов личной гигиены, влажных салфеток, подгузников, жиросодержащих продуктов, волгоградцы нередко пренебрегают этими правилами и смывают всю эту «запрещенку», забивая канализацию. В 2025 году специалисты «Концессий водоснабжения» устранили около 10 000 засоров, – резюмируют в организации.