



Волгоградцы лишились сокращённого рабочего дня перед новогодними праздниками. В 2025 году выходные начнутся с 31 декабря, а последний рабочий день выпадет на предшествующие сутки. Соответствующее решение было ещё в 2024 году утверждено постановлением правительства РФ.

При этом 31 декабря стало нерабочим благодаря переносу выходного с 5 января 2025 года, который выпал на воскресенье. В результате 31 декабря – это обычный нерабочий день, а по Трудовому кодексу сокращается на один час рабочая смена лишь накануне официального нерабочего праздничного дня.

Отметим, новогодние каникулы 2025-2026 годов продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Начать входить в рабочий ритм волгоградцам вновь предстоит лишь 12 января.