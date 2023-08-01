В Волгоградской области сегодня, 1 августа, новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами приступил к своим обязанностям. Как сообщает ИА «Высота 102», несколько десятков спецмашин выехали на заваленные мусором площадки уже в пять утра.





По словам руководителя регионального оператора по Волгограду и Волгоградской области Владимира Шило, наследство от ООО «Ситиматик-Волгоград» досталось незавидное. На сегодня пока и речи не идет об идеальной чистоте на площадках: первостепенная задача в эти дни – освободить Волгоград и другие населенные пункты от гниющих под палящим солнцем отходов. Объем работ, говорит Шило, на глаз может оценить любой волгоградец.









– Какое количество мусора предстоит убрать, думаю, что могут лучше сказать сами жители. На сегодня уже проведена первичная аналитика нахождения ТКО на территории города и области в целом. Цифры, конечно, достаточно глобальные, – прокомментировал руководитель «ЭкоЦентра». – Несмотря на это, мы спланировали технику. И сегодня на маршрут выехала первая ее часть – порядка 60-ти единиц, которые будут работать ежедневно и позволят содержать Волгоград в чистоте. Выведено также 28 единиц дополнительной техники, которая на сегодня осуществляет вывоз. Есть площадки, которые по нормативу вывезти за 5-7 минут попросту невозможно.

По словам Владимира Шило, утром 1 августа техника вышла на маршруты в 5 утра. Перед этим машины прошли предрейсовые осмотры, а водители – инструктаж.

– По какому принципу выбираются площадки, которые нужно вывозить? Конечно, это обращения граждан. Первостепенно стоит задача по вывозу твердых коммунальных отходов, которые имеют свойство быстро разлагаться. Крупногабаритные отходы будут вывозиться через день-два, когда мы выстроим логистику, чтобы не допустить ухудшения ситуации, которая есть на сегодняшний день.

Первые результаты, по словам руководителя компании, волгоградцы смогут увидеть к концу текущей недели.

– Однако на устранение основных проблемных вопросов уйдет не меньше месяца, – сказал Шило. – Если мы это сделаем быстрее, то, конечно, всем от этого будет только лучше. Техники у нас достаточно, вопрос за этим не стоит. Ее у нас даже с запасом.





После масштабной уборки, отметил Шило, совместно с органами местного самоуправления регоператор будет наводить на площадках «лоск» – а именно проводить санитарную обработку заваленных сегодня отходами территорий.

По словам главы Ворошиловского района Волгограда Романа Иванова, из 287 площадок в ужасающем состоянии находятся не все, однако большинству требуется глобальная зачистка.

– К сожалению, предыдущий региональный оператор не в полном объеме справлялся со своими обязанностями. Сейчас заступил новый региональный оператор, совместно с которым мы отрабатываем жалобы жителей нашего района, корректируем логистику, потому что в первую очередь надо зачистить самые проблемные места, – подчеркнул Романов.





Сергей Будников, глава Городищенского района, охарактеризовал ситуацию на вверенной ему территории как сложную, но как и коллега Роман Иванов, уверен, что в скором времени она разрешится.

– В Городище порядка 90 контейнерных площадок, половину из которых необходимо привести в порядок в первую очередь. Надеемся, что в течение нескольких недель эта работа будет сделана, – озвучил планы глава примыкающего к Волгограду района.

Напомним, что сегодня в трех районах Волгограда, а также в Волжском и Камышине открылись абонентские отделы ООО «ЭкоЦентр». Региональный оператор также сообщил о работе горячей линии, позвонив на которую волгоградцы смогут не только ускорить вывоз мусора, но и внести свои предложения по логистике.

Работу регионального оператора в Волгограде взял на контроль Экологический совет при областной думе.





Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»