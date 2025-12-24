Двоих братьев 10 и 15 лет, которые выжили в страшном пожаре в Михайловке, перевели для дальнейшего лечения в волгоградскую больницу скорой медицинской помощи №25. В настоящее время в этом стационаре уже находятся их родители, которых ранее доставили из районного центра в очень тяжелом состоянии.

- В настоящий момент мужчина и женщина продолжают получать лечение в реанимационном отделении. Их состояние по-прежнему остается тяжелым. Врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пострадавших, - уточнили в облздраве.

Дети семейной пары находятся под присмотром медиков. Их состояние удовлетворительное, угрозы для их жизни нет.

Напомним, что ночью 22 декабря в переулке Эстонский в Михайловке сгорел частный дом, в котором жила многодетная семья. Их 4-летний ребенок погиб. Двоих детей удалось спасти. Супруги – 38-летняя женщина и 41-летний мужчина – получили серьезные ожоги до 50 и 60 процентов тела.





