В Волгограде вновь пассажирка троллейбуса госпитализирована после поездки





В Волгограде общественный транспорт никак не может выбраться из сводок Госавтоинспекции. 23 декабря в Центральном районе Волгограда у перекрёстка пр. Ленина и ул. Гагарина в ДТП попал рейсовый троллейбус. Авария произошла в вечерний час пик.

- В 16:20 водитель, управляя троллейбусом, напротив дома № 23 по пр. Ленина применил экстренное торможение и допустил падение пассажира, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, в результате происшествия находящаяся в салоне женщина получила травмы. Она была доставлена в больницу.

Отметим, 22 декабря в Тракторозаводском районе пострадала волгоградка в салоне автобуса № 68, до этого в областном центре пассажиры общественного транспорта получали травмы и попадали в больницы 17 и 2 декабря, 28 и 11 ноября, 12 октября и 7 сентября 2025 года.