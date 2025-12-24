



24 декабря в Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием фуры, перевозившей огромный негабаритный груз. Многотонный тягач со специальной платформой сел днищем на дорогу на 123 км федеральной трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск».

- Трасса стоит в пробке. «Сложился» негабарит. Проехать фактически невозможно. Что будет дальше, никто не понимает. Эту махину пока не получается сдвинуть с места без спецтехники, - рассказал журналистам один из очевидцев произошедшего.





На текущий момент пробка из большегрузов и легковых машин растянулась на 8 километров. По направлению в сторону Волгограда движение стоит вплоть до хутора Жирковский, а обратно — до границы с Суровикино.





Отметим, редакция уточняет информацию о произошедшем в ФКУ «Поволжуправтодор», а также в ГУ МВД России по Волгоградской области.