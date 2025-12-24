Общество

В Волгограде остановлено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12

24 декабря в Волгограде произошёл сбой в работе электротранспорта. По временному маршруту запущены трамваи N°5, N°7, N°10 и №12.

- По техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрутов N°5, N°7, №10 и N°12. Трамвай маршрутов N°5, N°7, N°10 и №12 осуществляет движение в границах остановок «Хорошева - Радомская», «Детский центр - ул. Хорошева», «ул. КИМ - ул. Хорошева», «Детский центр - ул. Хорошева», «Школа №36 - ул. Хорошева», — сообщили в компании «Электротранспорт полюс».

Фото: архив V102.RU

11:27
В Волгограде нашли красную икру пяти производителей с кишечной палочкойСмотреть фотографии
11:27
В ЛНР начал работу общероссийский телефон доверия для детейСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде отель Gold опечатали после иска МЧССмотреть фотографии
10:58
В Волгограде вновь пассажирка троллейбуса госпитализирована после поездкиСмотреть фотографии
10:14
Экс-глава Палласовского района Толмачев назначен зампредом облкомтерполитикиСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцы лишились сокращённого рабочего дня перед новогодними праздникамиСмотреть фотографии
09:34
В Волжском у ТЦ «Идея» нашли трупСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде объявлен повторный аукцион на ремонт моста в СарептеСмотреть фотографии
08:15
Волгоградцев предупредили об угрозе заражения балканским гриппомСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде остановлено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
08:02
Светит «пятнашка»: экс-заммэра Котово и подельника саратовского олигарха осудят по четырем статьям УКСмотреть фотографии
07:30
Один беспилотник ВСУ сбили в ночь на 24 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
Мошенники предлагают заработать волгоградцам на подарочных сертификатахСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области отменена трехчасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:30
МРОТ для волгоградцев с января превысит 29 тысяч рублейСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 24 декабряСмотреть фотографии
06:11
План «Ковер» пару часов действовал в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:00
Максимальную плату за детсады с 1 января утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:41
Волгоградская область заняла 29-е место в итоговом рейтинге регионовСмотреть фотографии
21:24
В Волгограде спустя 4,5 часа восстановили движение СТСмотреть фотографии
21:08
Юных волгоградцев напугали запретом соцсетейСмотреть фотографии
20:34
Под Волгоградом ветеринар за взятки «крышевал» торговцев левой рыбойСмотреть фотографии
20:15
В Волгоградской области простятся с 51-летним мотострелком Игорем РыжовымСмотреть фотографии
19:49
Полный карантин по ОРВИ введен в 9 школах Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:36
Храбрость волгоградских героев СВО отметили посмертно высокими госнаградамиСмотреть фотографии
19:18
ВГИИК и «Серебряковка» сольются в новый вуз: что ждет студентов и педсоставыСмотреть фотографии
19:00
Перекусы волгоградцев в общепите подорожали на 14,5%Смотреть фотографии
18:14
Путин наградил медалью «За храбрость» ушедшего на СВО волгоградского приставаСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде скоростные трамваи временно ходят до гимназии №14Смотреть фотографии
17:39
Волгоградка отдала мошенникам два золотых слитка за 3,9 млнСмотреть фотографии
 