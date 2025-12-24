В Волгограде остановлено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12

24 декабря в Волгограде произошёл сбой в работе электротранспорта. По временному маршруту запущены трамваи N°5, N°7, N°10 и №12.
- По техническим причинам временно изменены границы движения трамвая маршрутов N°5, N°7, №10 и N°12. Трамвай маршрутов N°5, N°7, N°10 и №12 осуществляет движение в границах остановок «Хорошева - Радомская», «Детский центр - ул. Хорошева», «ул. КИМ - ул. Хорошева», «Детский центр - ул. Хорошева», «Школа №36 - ул. Хорошева», — сообщили в компании «Электротранспорт полюс».
Фото: архив V102.RU