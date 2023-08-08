В Волгограде ликвидировали крупный пожар в частном секторе

Происшествия 08.08.2023 11:18
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08.08.2023 11:18
В Ворошиловском районе Волгограда полностью потушили два частных жилых дома, которые загорелись утром в переулке Чембарский, передает V102.RU.
- В 10.35 пожар ликвидирован на площади 110 кв. метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, сообщение о возгорании жилым домов в переулке Чембарский поступило в оперативные службы в 9.25. В 10.10 пожар был локализован. По предварительной информации, которая стала известна V102.RU на месте происшествия, загорелся одноэтажный 6-квартирный жилом дом, в котором проживала семья из 7-8 человек. Затем огонь перекинулся на рядом стоящий трехэтажный дом с мансардой, где шел ремонт. Выгорел второй этаж и мансарда.
Родственники не исключают, что возгорание могло начаться из-за замыкания проводки.
Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»
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