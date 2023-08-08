В частном секторе в Волгограде горят жилые дома





Пожарные расчеты тушат крупный пожар в частном секторе в Ворошиловском районе Волгограда. Над городом видны черные клубы дыма, передает V102.RU.





По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в Чембарском переулке поступило на пульт оперативного дежурного в 9:25.

- Происходит горение двух частных домов. На месте работают пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.





По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.





Как стало известно корреспонденту информагентства на месте происшествия, возгорание частного дома около 9 утра заметили соседи и вызвали пожарных. По предварительной информации, загорелась пристройка, а затем огонь перекинулся на двухэтажный частный дом. Проживающие в нем люди в чем были выбежали на улицу. Из огня спасли собаку.

Хозяин пострадавшего от огня домовладения был сильно подавлен случившимся и отказался общаться с журналистами. Его родственник , который представился Робертом, пояснил, что он узнал о пожаре, когда был на работе и сразу приехал. По его словам, вначале загорелся одноэтажный 6-комнатный жилой дом, в котором проживала семья из 7-8 человек. Затем огонь перекинулся на трехэтажный дом с мансардой, который находится рядом. Роберт пояснил, что в этом доме шел ремонт. В нем выгорел второй этаж и мансарда.

Родственник не исключает, что пожар мог начаться из-за замыкания проводки. Точную причину возгорания определят сотрудники испытательной пожарной лаборатории.





В ГУ МЧС России по региону уточнили, что пожар локализовали в 10.10. Идет проливка тлеющих конструкций.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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