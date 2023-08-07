В Волгограде нашли мертвой пропавшую в июле 71-летнюю женщину

В Волгограде сегодня, 7 августа, стало известно об обнаружении пропавшей в июле 71-летней женщины. По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, пенсионерка была найдена мертвой в лесополосе.

Об исчезновении Галины Михайловны Ваньковой ИА «Высота 102» сообщало 31 июля. По сведениям поискового отряда «Оберег», женщина покинула дом 29 июля. С тех пор ее никто не видел.

Как сообщила сегодня представитель волгоградского следственного управления, мертвой женщину нашли в Дзержинском районе.

– Тело женщины найдено в лесополосе напротив дома №10 по проезду Нефтяников в Волгограде в ходе проведения поисковых мероприятий в рамках проверки о ее безвестном исчезновении, – уточнила Дарья Буянова. – Повреждений и признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По факту смерти пенсионерки проводится проверка.

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