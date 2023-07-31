Общество 31.07.2023 21:22
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31.07.2023 21:22
В Волгограде просят помощи в поиске 71-летней Галины Михайловны Ваньковой (Плотниковой), местонахождение которой неизвестно с 29 июля этого года. Об этом, как передает V102.RU, сообщает поисковый отряд «Оберег».
По словам волонтеров, женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы женщины: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы белые, глаза карие.
Особые приметы: желтая сумка.
Одежда: белый сарафан с принтом светло-розовым, красные сандалии на танкетке.
Всех, кто видел эту женщину, просят позвонить по телефонам: 8 (929) 786-55-75 или 112, 102.
Фото: поисковый отряд «Оберег»
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