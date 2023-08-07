Волгоградцы в полтора раза чаще стали брать ипотеку





Число выданных в Волгоградской области ипотечных жилищных кредитов в январе-июне 2023 года в 1,6 раза превысило показатель за первое полугодие прошлого года. При этом их объем также вырос – в 1,7 раза и составил 34,3 млрд рублей. Такие данные, сообщает V102.RU, приводят в волгоградском отделении Центробанка РФ. В финансовой структуре объяснили это действием льготных программ, например, на новостройки и для семей с детьми и IT-специалистов. Число выданных в Волгоградской области ипотечных жилищных кредитов в январе-июне 2023 года в 1,6 раза превысило показатель за первое полугодие прошлого года. При этом их объем также вырос – в 1,7 раза и составил 34,3 млрд рублей. Такие данные, сообщает V102.RU, приводят в волгоградском отделении Центробанка РФ. В финансовой структуре объяснили это действием льготных программ, например, на новостройки и для семей с детьми и IT-специалистов.

Всего за первое полугодие 2023 года жители Волгоградской области получили в банках кредитов на общую сумму 144,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первое полугодие 2023 года жители Волгоградской области получили в банках кредитов на общую сумму 144,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прирост выдачи потребительских кредитов несколько уступал ипотеке и составил 47%. Аналитики считают, что рост потребительских займов связан с эффектом отложенного спроса. Прирост выдачи потребительских кредитов несколько уступал ипотеке и составил 47%. Аналитики считают, что рост потребительских займов связан с эффектом отложенного спроса.

Розничный кредитный портфель банковского сектора в регионе на 1 июля 2023 года увеличился за год на 16%, что немного меньше значения показателя по России в целом (18%). При этом, если портфель потребительских кредитов увеличился чуть более, чем на 10% (12,5% по России), то прирост ипотечного портфеля составил почти 24%, что сопоставимо с динамикой по России. Розничный кредитный портфель банковского сектора в регионе на 1 июля 2023 года увеличился за год на 16%, что немного меньше значения показателя по России в целом (18%). При этом, если портфель потребительских кредитов увеличился чуть более, чем на 10% (12,5% по России), то прирост ипотечного портфеля составил почти 24%, что сопоставимо с динамикой по России.



