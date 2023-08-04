



В Новоаннинском районе Волгоградской области 3 августа стартовал очередной масштабный агарный форум. Как сообщает ИА «Высота 102», 4-я Всероссийская специализированная сельскохозяйственная выставка «День поля «ВолгоградАГРО» на площадке ООО «Гришиных» объединила экспозиционную и деловую программы. В работе форума приняли участие представители региональных органов исполнительной и законодательной власти, научных учреждений, сельхозпроизводители и производители минеральных удобрений.

В целом экспозиционную площадку наполнили более 1200 различных видов продукции порядка 170 компаний из Волгоградской области и других регионов страны. В их числе – компания «ФосАгро-Ставрополь», региональная компания сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»), всего за 7 месяцев этого года увеличившая поставки минудобрений сельхозтоваропроизводителям Волгоградской области практически в два раза. Об этом доложил заместителю губернатора Василию Иванову директор волгоградского офиса «ФосАгро-Ставрополь» Александр Кочкин.

– В январе-июле мы поставили аграриям Волгоградской области более 70 тысяч тонн удобрений, еще около 9 тысяч тонн сельхозпредприятия региона закупили на торгах СПбМТСБ. Таким образом, с начала года суммарный объем поставок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, практически удвоился, – отметил Александр Кочкин. – Более половины этого объема предназначены для полевых культур. Вместе с тем, в этом году мы начали предлагать аграриям области специализированные системы минерального питания для тепличных хозяйств на основе водорастворимого аммофоса, карбамида и сульфата магния.

Напомним, что в прошлом году в Михайловке запустили логистический комплекс «ФосАгро-Ставрополь», что, по оценкам экспертов, и привело в конечном итоге к удвоению поставок в регион. На данный момент в Михайловке формируются запасы азотных и азотно-фосфорных удобрений для последующей доставки их в поля в период осенних полевых работ.

– За последние два года мы вложили в развитие комплекса порядка 60 миллионов рублей, в этом году плановый объем капвложений составляет около 45 миллионов рублей, – сообщил Александр Кочкин Василию Иванову.

Аграрии Волгоградской области в числе первых получили возможность воспользоваться новым сервисом «ФосАгро-Регион» – агрохимическое обследование почв и разработка на его основе высокоточных карт дифференцированного внесения удобрений. Как показывает практика, за счет точного определения зон внесения и рационального распределения удобрений урожайность увеличивается на 10-25%.

Заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов, в рамках работы форума поблагодарил всех его участников за труд и отметил, что область вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны в соответствии с задачами, поставленными Президентом России и Правительством Российской Федерации.



