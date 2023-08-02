У четверых волгоградцев нашли червей в теле после укусов комаров

Здравоохранение 02.08.2023 08:20
0
02.08.2023 08:20
В Волгоградской области в 2023 году выявлено 4 случая дирофиляриоза - заболевания, вызываемого паразитами в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве глаза, в половых органах, молочных железах, внутренних оболочках тканей и органов брюшной полости человека. Это тканевой гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением, рассказали V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Волгоградской области в 2022 году зарегистрировано 15 случаев дирофиляриоза. Причинами сложившегося эпидемиологического неблагополучия по дирофиляриозу является увеличение численности бродячих собак, и высокая численность комаров - переносчиков дирофиляриоза.
Заражение человека происходит через укусы кровососущих комаров, зараженными личинками дирофилярий. Источниками заражения комаров могут быть и домашние животные. Но обычно человек заражается во время работ на даче, на поле и во время отдыха на природе. Невидимый долгое время процесс инфицирования происходит в период активности комаров с мая по сентябрь. Но можно заболеть и в условиях городской квартиры из-за подвальных комаров.
Клинические проявления при подкожном дирофиляриозе у людей весьма разнообразны. При глазном дирофиляриозе поражаются веки, конъюнктива, передняя камера, склера, глазница с развитием отека, конъюнктивита, отмечается зуд и слезотечение, удвоение изображения, ощущение инородного тела. Поражение кожи и подкожной клетчатки возникает в разных частях тела. Первый симптом - болезненная зудящая опухоль, однако она может и не беспокоить человека. Если вы обнаружили на своем теле уплотнение, нужно немедленно обратиться к врачу. В случае подтверждения диагноза дирофиляриоза проводится легкая хирургическая операция – «коробочка» с личинками аккуратно удаляется и человек на следующий день забывает об этой болезни. Если заболевание вовремя не выявить и не лечить, «выход» паразитов в тело человека может обернуться серьезными проблемами для больного.
Татьяна Борощук назначена главным врачом Фроловской ЦРБ01.08.2023 20:01
Здравоохранение 01.08.2023 20:01
В соседнем с Волгоградской областью регионе отказались от массовых тестов на ковид29.07.2023 09:57
Здравоохранение 29.07.2023 09:57
Врач призвала россиян отказаться от алкоголя и продуктов из магазина28.07.2023 19:24
Здравоохранение 28.07.2023 19:24
У 98 из 100 тысяч жителей Волгоградской области выявлен дефицит йода21.07.2023 08:27
Здравоохранение 21.07.2023 08:27
Хирурги в Волгограде поставили на ноги и вернули речь молодой пациентке20.07.2023 19:53
Здравоохранение 20.07.2023 19:53
ФАП по нацпроекту построили для селян в Заволжье18.07.2023 21:24
Здравоохранение 18.07.2023 21:24
У молодого волгоградца после падения с самоката нашли опухоль в голове17.07.2023 20:02
Здравоохранение 17.07.2023 20:02
«Угадать течение болезни невозможно»: инфекционист рассказал, грозит ли Волгограду вспышка менингита07.07.2023 08:21
Здравоохранение 07.07.2023 08:21
«Симптомы появятся уже в запущенных случаях»: онколог рассказал, как не пропустить рак легких02.07.2023 16:48
Здравоохранение 02.07.2023 16:48
Волгоградке с метастазами в печени провели уникальную операцию26.06.2023 21:06
Здравоохранение 26.06.2023 21:06
«От тромбозов до инсультов»: волгоградцев предостерегли от употребления спиртного в жару17.06.2023 15:44
Здравоохранение 17.06.2023 15:44
В Волгограде наградили врачей, лечивших детей в Луганской народной республике16.06.2023 16:14
Здравоохранение 16.06.2023 16:14
Волгоградские хирурги сшили 2-летнему мальчику язык14.06.2023 18:29
Здравоохранение 14.06.2023 18:29
В Волгограде врач после пересадки почки через две недели вернулся к работе14.06.2023 11:35
Здравоохранение 14.06.2023 11:35
В Волгоградской области впервые 45-летнему пациенту установили искусственную часть сердца13.06.2023 20:47
Здравоохранение 13.06.2023 20:47