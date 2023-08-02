Здравоохранение

У четверых волгоградцев нашли червей в теле после укусов комаров

Здравоохранение 02.08.2023 08:20
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02.08.2023 08:20


В Волгоградской области в 2023 году выявлено 4 случая дирофиляриоза  - заболевания, вызываемого паразитами в подкожной клетчатке различных частей тела, слизистых и конъюнктиве глаза, в половых органах, молочных железах, внутренних оболочках тканей и органов брюшной полости человека. Это тканевой гельминтоз, характеризующийся медленным развитием и длительным хроническим течением, рассказали V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Волгоградской области в 2022 году зарегистрировано 15 случаев дирофиляриоза. Причинами сложившегося эпидемиологического неблагополучия по дирофиляриозу является увеличение численности бродячих собак, и высокая численность комаров - переносчиков дирофиляриоза.
Заражение человека происходит  через укусы кровососущих комаров, зараженными личинками дирофилярий. Источниками заражения комаров могут быть и домашние животные.  Но обычно человек заражается во время работ на даче, на поле и  во время отдыха на природе. Невидимый долгое время процесс инфицирования  происходит в период активности комаров с мая по сентябрь. Но можно заболеть и в условиях городской квартиры из-за подвальных комаров. 
Клинические проявления при подкожном дирофиляриозе у людей весьма разнообразны. При глазном дирофиляриозе поражаются веки, конъюнктива, передняя камера, склера, глазница с развитием отека, конъюнктивита, отмечается зуд и слезотечение, удвоение изображения, ощущение инородного тела. Поражение кожи и подкожной клетчатки возникает в разных частях тела. Первый симптом - болезненная зудящая опухоль, однако она может и не беспокоить человека.
Если вы обнаружили на своем теле уплотнение, нужно немедленно обратиться к врачу. В случае подтверждения диагноза дирофиляриоза  проводится легкая хирургическая операция – «коробочка» с личинками аккуратно удаляется и человек на следующий день забывает об этой болезни. Если заболевание вовремя не выявить и не лечить, «выход» паразитов в тело человека может обернуться серьезными проблемами для больного. 

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