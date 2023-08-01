Волгоградские гандболистки уехали на курорт. Но не отдыхать





Теперь зарядившимся позитивом гандболисткам предстоит серьёзно поработать в течение полутора недель на берегах Черного моря. На данном отрезке тренерский штаб во главе с Олегом Кулешовым сделает акцент на физподготовке своих подопечных. Теперь зарядившимся позитивом гандболисткам предстоит серьёзно поработать в течение полутора недель на берегах Черного моря. На данном отрезке тренерский штаб во главе с Олегом Кулешовым сделает акцент на физподготовке своих подопечных.





Кроме того, с 24 по 27 августа бело-голубые в Астрахани проведут ещё одни соревнования в честь 30-летия клуба из одноименного города. Помимо «Астраханочки» и «Динамо» за трофей намерены биться «Черноморочка», «АГУ-Адыиф» из Майкопа и «Ставрополье». Кроме того, с 24 по 27 августа бело-голубые в Астрахани проведут ещё одни соревнования в честь 30-летия клуба из одноименного города. Помимо «Астраханочки» и «Динамо» за трофей намерены биться «Черноморочка», «АГУ-Адыиф» из Майкопа и «Ставрополье».

Гандболистки основной команды «Динамо-Синары» отправились на второй этап сборов в Сочи, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.Делегация насчитывает 19 гандболисток. В их числе представительницы «Динамо-Синары-2» - Арина Прокофьева и Елизавета Сергеенко. Они заменят Софью Васильеву, Анастасию Чешеву, Алину Загородневу и Елизавету Старкову, находящихся в данный момент на сборах в подмосковном Чехове в составе молодёжной сборной России в преддверии старта на Играх стран СНГ.Перед поездкой в курортный город бело-голубые с удовольствием поучаствовали в тимбилдинге - развлечениях для укрепления командной сплоченности. Спортсменки совершили велопрогулку, полакомились сладкой ватой и посоревновались в эстафетах на Центральной набережной в Волгограде.С 4 по 13 августа в Сочи будет проводить тренировочный сбор и юниорская сборная России до 17 лет под руководством известной волгоградской гандболистки, олимпийской чемпионки 2016 года, а ныне главного тренера Ольги Акопян. В расположение национальной команды вызваны три игрока из второго и третьего составов «Динамо-Синары».В частности, это 17-летняя разыгрывающая Валерия Прокудина, 15-летняя левый крайний Валентина Минченко и 15-летняя правый полусредний Мария Гривина. Не исключено, что юниорская сборная и основная команда «Синары» проведут контрольный матч между собой в Сочи.12 августа динамовки вернутся в Волгоград и уже 16-го числа отправятся в Краснодар для участия в товарищеском турнире «Легенды Юга». В нём «Синара» сыграет против «Кубани», новороссийской «Черноморочки» и московского ЦСКА.Готовятся к сезону и команды «Динамо-Синара-2» и «Динамо-Синара - УОР». Они проводят совместный сбор в городе Ставропольского края Невинномысске. 27 игроков утром будут заниматься физической подготовкой, а на вечерних занятиях - развивать технику и тактические действия.В предстоящем сезоне 2023-2024 «Динамо-Синара-2» под руководством Анны Сидоричевой выступит в молодёжном первенстве. А «Динамо-Синара-УОР», ведомое Любовью Сидоричевой, будет играть в Высшей лиге.