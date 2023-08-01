Волгоградские гандболистки уехали на курорт. Но не отдыхать

Гандболистки основной команды «Динамо-Синары» отправились на второй этап сборов в Сочи, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.
Делегация насчитывает 19 гандболисток. В их числе представительницы «Динамо-Синары-2» - Арина Прокофьева и Елизавета Сергеенко. Они заменят Софью Васильеву, Анастасию Чешеву, Алину Загородневу и Елизавету Старкову, находящихся в данный момент на сборах в подмосковном Чехове в составе молодёжной сборной России в преддверии старта на Играх стран СНГ.
Перед поездкой в курортный город бело-голубые с удовольствием поучаствовали в тимбилдинге - развлечениях для укрепления командной сплоченности. Спортсменки совершили велопрогулку, полакомились сладкой ватой и посоревновались в эстафетах на Центральной набережной в Волгограде.
В частности, это 17-летняя разыгрывающая Валерия Прокудина, 15-летняя левый крайний Валентина Минченко и 15-летняя правый полусредний Мария Гривина. Не исключено, что юниорская сборная и основная команда «Синары» проведут контрольный матч между собой в Сочи.
12 августа динамовки вернутся в Волгоград и уже 16-го числа отправятся в Краснодар для участия в товарищеском турнире «Легенды Юга». В нём «Синара» сыграет против «Кубани», новороссийской «Черноморочки» и московского ЦСКА.
В предстоящем сезоне 2023-2024 «Динамо-Синара-2» под руководством Анны Сидоричевой выступит в молодёжном первенстве. А «Динамо-Синара-УОР», ведомое Любовью Сидоричевой, будет играть в Высшей лиге.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com