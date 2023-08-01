Спорт

Волгоградские гандболистки уехали на курорт. Но не отдыхать

Спорт 01.08.2023 21:29
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01.08.2023 21:29


Гандболистки основной команды «Динамо-Синары»  отправились на второй этап сборов в Сочи, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.
Делегация насчитывает 19 гандболисток. В их числе представительницы «Динамо-Синары-2»  - Арина Прокофьева и Елизавета Сергеенко. Они заменят Софью Васильеву, Анастасию Чешеву, Алину Загородневу и Елизавету Старкову, находящихся в данный момент на сборах в подмосковном Чехове в составе молодёжной сборной России в преддверии старта на Играх стран СНГ.  
Перед поездкой в курортный город  бело-голубые с удовольствием поучаствовали в тимбилдинге - развлечениях для укрепления командной сплоченности. Спортсменки совершили велопрогулку, полакомились сладкой ватой и посоревновались в эстафетах  на Центральной набережной в Волгограде.

Теперь зарядившимся позитивом гандболисткам предстоит серьёзно поработать в течение полутора недель на берегах Черного моря.  На данном отрезке тренерский штаб во главе с Олегом Кулешовым сделает акцент на физподготовке своих подопечных.
С 4 по 13 августа в Сочи будет проводить тренировочный сбор и юниорская сборная России до 17 лет под руководством известной волгоградской гандболистки, олимпийской чемпионки 2016 года, а ныне главного тренера Ольги Акопян. В расположение национальной команды вызваны три игрока из второго и третьего  составов «Динамо-Синары».
В частности, это 17-летняя разыгрывающая Валерия Прокудина,  15-летняя левый крайний Валентина Минченко и 15-летняя правый полусредний Мария Гривина.  Не исключено, что юниорская сборная и основная команда «Синары» проведут контрольный матч между собой в Сочи.
12 августа динамовки вернутся в Волгоград и уже 16-го числа отправятся в Краснодар для участия в товарищеском турнире «Легенды Юга». В нём  «Синара»  сыграет против «Кубани», новороссийской «Черноморочки»  и московского ЦСКА.

Кроме того, с 24 по 27 августа бело-голубые в Астрахани проведут ещё одни соревнования в честь 30-летия клуба из одноименного города. Помимо «Астраханочки»  и «Динамо»  за трофей намерены биться «Черноморочка»,  «АГУ-Адыиф» из Майкопа  и «Ставрополье».
Готовятся к сезону и команды «Динамо-Синара-2» и «Динамо-Синара - УОР». Они проводят совместный сбор в городе Ставропольского края Невинномысске. 27 игроков утром будут заниматься физической подготовкой, а на вечерних занятиях - развивать технику и тактические действия.
В предстоящем сезоне 2023-2024 «Динамо-Синара-2» под руководством Анны Сидоричевой выступит в молодёжном первенстве. А «Динамо-Синара-УОР», ведомое Любовью Сидоричевой,  будет играть в Высшей лиге.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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