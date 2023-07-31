Политика 31.07.2023 21:05
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31.07.2023 21:05
Мэр Волгограда Владимир Марченко поднялся вверх в Национальном рейтинге мэров. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ЦИК «Рейтинг», Марченко по итогам июня-июля текущего года занял 63-ю строчку, переместившись из третьей во вторую группу рейтинга.
Справка.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» проводит исследование в партнерстве с Финансовым университетом при правительстве РФ. Оцениваются позиции мэров 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей.
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