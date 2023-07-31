Происшествия

Бросил машину и скрылся. Сбившего 6-летнего мальчика водителя ищут в Волгограде

Происшествия 31.07.2023 10:41
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31.07.2023 10:41


В Советском районе Волгограда накануне в 18.00 легковушка снесла малолетнего ребенка. Как сообщает V102.RU, водитель бросил машину и сбежал с места ДТП. 

— По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем автомобиля Lada Granta напротив дома № 92 по улице Тбилисской наехал на шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В полицейском ведомстве уточнили, что водитель после наезда на ребенка бросил машину и пустился в бега. Ведется его розыск. Мальчика доставили в больницу.  

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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