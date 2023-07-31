В Волжском лихой выезд с территории рынка привел к ДТП: видео









Столкновение двух иномарок на пустой дороге в городе Волжском Волгоградской области попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в этом ДТП пострадал один человек - 47-летний водитель автомобиля Honda.















По предварительной информации, он выезжал с территории парковки рынка «10/16» на улице Мира. На записи видно, что дорога практически пустая, однако Honda таранит следующий в попутном направлении Renault Logan.

Причины такого маневра водителя Honda неизвестны.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



