В Волжском лихой выезд с территории рынка привел к ДТП: видео

Происшествия 31.07.2023 10:11
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31.07.2023 10:11
Столкновение двух иномарок на пустой дороге в городе Волжском Волгоградской области попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в этом ДТП пострадал один человек - 47-летний водитель автомобиля Honda.
По предварительной информации, он выезжал с территории парковки рынка «10/16» на улице Мира. На записи видно, что дорога практически пустая, однако Honda таранит следующий в попутном направлении Renault Logan.
Причины такого маневра водителя Honda неизвестны.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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