«Может бахнуть в любой момент»: котельная прославляющего Украину волгоградца превратилась в бомбу замедленного действия

В Волгограде история с частной котельной, из-за приостановки которой осенью 2021 года замерзали жители трех высоток в центре города, получила неожиданное продолжение. ИА «Высота 102» обещало следить за ситуацией, и корреспондентам информагентства стали известны новые обстоятельства – глава компании «Термал Энерджи», распоряжавшейся двумя газовыми котельными, в том числе и на улице Новороссийской, – бизнесмен Леонид Браудер с начала специальной военной операции в социальных сетях публикует антироссийские сообщения. При этом котельная, от которой питаются три высотных дома, может выйти из строя в любой момент, так как за десятилетие не обслуживалась ни разу. Десятки миллионов, полученные Браудером через подставные фирмы в качестве платы за горячую воду и отопление, ушли в неизвестном направлении.

Напомним, о своей проблеме – 3 месяца без горячей воды и перспектива остаться без отопления – жильцы трех высотных домов в Центральном районе Волгограда рассказали впервые ИА «Высота 102» в октябре 2021 года. Тогда же выяснилось, что мае того же года Центральный районный суд приостановил подачу газа и деятельность котельной, находящейся в собственности ООО «Термал Энерджи».

Решение было вынесено на основании протокола о нарушениях, обнаруженных Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора. В частности, сообщалось, что владелец котельной не зарегистрировал в государственном реестре опасных производственных объектов наружный и подземный газопровод среднего давления, ГРПШ и собственно блочно-модульную котельную. Через месяц, 26 июня, газ отключили, как и горячую воду жильцам домов №№2к и 2б по улице Новороссийской и №2 по улице Пархоменко.

Проблема с историей

Сегодня можно предполагать, что руководитель ООО «Термал Энерджи» Леонид Браудер никогда и не преследовал цели заботиться об уюте в домах горожан. Газовая котельная в центре Волгограда стала для него источником извлечения прибыли. Но кто бы мог подумать о таком пять лет назад, когда объект был куплен его компанией у ЗАО «Стримлайн».





Отметим, что земля, на которой стоит котельная по адресу ул. Новороссийская, 2, по данным «Роскадастра», с 2006 года принадлежит на правах собственности Общественно-государственному объединению «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо». 10 февраля 2010 года обществом «Динамо» было принято решение о межевании земельного участка путем раздела и образования двух земельных участков под оздоровительный комплекс и котельную. С 24 сентября 2010 года по 12 марта 2020 года общество «Динамо» сдавало в аренду земельный участок под размещение котельной блочно-модульного типа и обслуживания сетей водопровода ЗАО «Стримлайн». В настоящее время оба земельных участка находятся в распоряжении общества «Динамо».

Отапливающая три многоквартирных дома в центре Волгограда котельная была возведена в 2011 году компанией «Стримлайн» и сдана в аренду ООО «Объединенная тепловая компания». 31 августа 2018 года ООО «Термал Энерджи» выкупило у ЗАО «Стримлайн» данную котельную.

В дальнейшем, в период с 2020-го по 2021-й годы, оборудование котельной было поделено по договорам аренды между ООО «Термал Энерджи» и ООО «Коммерцинвест». Последняя организация, в которой, к слову, в качестве заместителя директора трудится супруга Леонида Браудера, согласно открытым данным, до сих пор распоряжается имуществом. Об этом свидетельствуют записи в системе «СПАРК».





Фактически, взяв в аренду оборудование котельной, ООО «Коммерцинвест» начало сбор с жильцов многоэтажек по ул. Новороссийской и Пархоменко плату за горячую воду и отопление. С 1 февраля 2022 года фирма утвердила тариф в профильном комитете, а платежные документы в интересах ООО «Коммерцинвест» выставляет ООО «Технологии информационного обеспечения «Спутник».

Подчеркнем, что в результате дележа имущества между ООО «Коммерцинвест» и ООО «Термал Энерджи» оказались фактически разделены доходная и расходная части бизнеса. Первая организация не обращалась к поставщику за заключением договора, в связи с чем ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» во избежание прекращения подачи жителям тепла и горячей воды вынуждено было осуществлять свои обязательства по договору с ООО «Термал Энерджи», в то время как фактическое владение и сбор платы за тепло и ГВС осуществляет, как уже было сказано, «Коммерцинвест».

Дела судебные

За годы работы общая задолженность ООО «Термал Энерджи» за газ без учета штрафов и пени составила более 29 миллионов рублей, долг ООО «Коммерцинвест» – более 10 миллионов. При этом отметим, что тарифы на горячую воду и тепло для потребителей «Термал Энерджи» регулируются уполномоченным органом на основании данных, которые должна предоставлять сама организация.

В 2019 году было установлено, что ООО «Термал Энерджи» таких сведений не предоставляло, что подтверждало недобросовестность компании и отсутствие заинтересованности в погашении имеющихся долгов за потребленные ресурсы и осуществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Результатом этого бездействия явилось неоднократное привлечение ООО «Термал Энерджи» к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ по заявлениям Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.





В июле 2021 года Ворошиловский районный суд Волгограда на 30 суток приостановил деятельность котельной на ул. Новороссийская, д. 2. Однако затем по требованию прокуратуры Центрального района «Газпром межрегионгаз Волгоград» был вынужден возобновить подачу газа на котельную. Судебные акты опубликованы в открытом доступе.

Всего за 10 лет работы ООО «Термал Энерджи» выступало в качестве ответчика на 79 судебных процессах, исковые требования по которым суммарно составили 46,5 миллиона рублей. В настоящее время рассматривается шесть дел об обязательствах по договорам, истцом по которым выступает ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», на общую сумму 7,2 миллиона рублей.

Неизбежное банкротство

Образование значительной задолженности за газ у ООО «Термал Энерджи» привело к банкротству предприятия. 11 ноября 2021 года компанию признали банкротом и ввели конкурсное производство. К сегодняшнему дню договор поставки газа с ООО «Термал Энерджи» расторгнут по инициативе покупателя газа.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области 19 декабря 2022 года, вынесенным в рамках дела о банкротстве «Термал Энерджи», признана недействительной сделка по отчуждению движимого имущества, принадлежащего должнику. Этим же определением ООО «Коммерцинвест» обязали возвратить в конкурсную массу должника передвижную автономную блочно-модульную котельную на улице Новороссийской. Не согласившись с таким решением «Коммерцинвест» и Леонид Браудер обратились с жалобой в Арбитражный суд Поволжского округа, который в июне 2023 года оставил решение суда первой инстанции в силе, что вселяет надежду на то, что в скором времени котельная может обрести адекватного и ответственного хозяина.

Два раза менял фамилию, имеет судимости

Где в настоящее время находится Леонид Браудер, достоверно ИА «Высота 102» неизвестно. Однако мужчина регулярно отмечается в запрещенной социальной сети Instsgram*, публикуя посты на своей странице.

Даже беглый просмотр страницы Браудера дает основание полагать, что задолжавший десятки миллионов рублей предприниматель, мягко говоря, не приветствует политический курс руководства страны. Собственное лицо Браудер предпочитает «украшать» изображением украинского флага, параллельно рассуждая о том, как ему не повезло быть гражданином России.

К слову, до того как стать Браудером экс-руководитель обанкроченного ООО «Тепло Энерджи» уже два раза менял фамилию. Изначально он носил фамилию Кривенко, после чего стал Новицким, а уже потом Леонидом Браудером.

Именно благодаря этому обстоятельству, в Сети достаточно сложно найти информацию о его двух судимостях по по ч. 4 ст. 159 УК России, ч. 2 ст. 145.1 УК России, начиная с 2015 года. Но все же возможно.





Что до котельной, то, по информации источника, знакомого с ситуацией, Браудер сегодня не исключает тот факт, что в ближайшее время имущество перейдет ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Очевидно, что его это не устраивает, говорит собеседник ИА «Высота 102».

– Он [Браудер] высказывался о том, что в случае изъятия котельной готов ее в буквальном смысле поджечь, что, безусловно, приведет к взрыву с печальными последствиями для людей и нанесением ущерба жилым домам и комплексу «Динамо», – делится с ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией собственный источник.

Впрочем, состояние котельной на сегодня таково, что и без активных действий стыдящегося своей страны бизнесмена она в любой момент может преподнести неприятный «сюрприз».

– В котельной на Новороссийской, 2 не соблюдаются никакие требования по безопасности, что уже приводило к остановкам в ее работе в январе 2022 года. Деятельность учредителей и руководителей «Термал Энерджи» и «Коммерцинвест» привели к полному отсутствию контроля за ее техническим состоянием. По факту котельная лишь эксплуатируется для «выкачивания» выручки, являясь бесхозяйной – за 12 лет с момента строительства ее так никто и не зарегистрировал как опасный производственный объект, – сообщает источник информагентства. – Что тут говорить, если в последний раз контрольно-измерительные приборы в котельной проверялись, согласно выводам Ростехнадзора, в 2016 году? То есть за два года до того, как «Тепло Энерджи» выкупило эту котельную. Часть оборудования и вовсе в котельной находится в нерабочем состоянии, а примыкающие газопроводы за все годы не обслуживались ни разу.





Добавим, что по последним официальным данным, рыночная стоимость новой передвижной блочно-модульной котельной (такой же, о которой идет речь) составляет порядка 32 миллионов рублей. Однако ввиду того, что износ котельной на Новороссийской, 2 перевалил за 90%, эксперты оценивают ее всего в 2,6 миллиона рублей.

Сам же Леонид Браудер буквально в середине текущего месяца стал фигурантом уголовного дела.









*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации