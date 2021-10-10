Общество

Жильцы высоток в центре Волгограда замерзают из-за частной котельной

Общество 10.10.2021 16:56
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10.10.2021 16:56


Жители трех многоэтажных домов в Центральном районе Волгограда, просидевшие без горячей воды 3 месяца, рискуют остаться без отопления из-за проблем с частной котельной. Отапливать квартиры замерзающих волгоградцев пока некому – собственнику котельной отключили газ еще в июне, а новая эксплуатирующая организация пока не заключила договор на поставку газа.
В мае 2021 года Центральный районный суд приостановил подачи газа и деятельности котельной, находящейся в собственности ООО «Термал Энерджи». Решение было вынесено на основании протокола о нарушениях, обнаруженных Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора. Так, владелец котельной не зарегистрировал в государственном реестре опасных производственных объектов наружный и подземный газопровод среднего давления, ГРПШ и собственно блочно-модульную котельную. Кроме того, по сведениям жильцов, у ООО «Термал Энерджи» могут быть многомиллионные долги за газ перед поставщиком.
Через месяц, 26 июня, газ отключили, как и горячую воду жильцам домов №№2к и 2б по улице Новороссийской и №2 по улице Пархоменко. «Когда мы покупали здесь квартиры, как одно из преимуществ проживания в этом доме нам преподносили наличие собственной котельной. Мол, проблем с отоплением и горячей водой у вас никогда не будет. И что в итоге?», – негодовали возмущенные волгоградцы, обратившиеся в редакцию информагенства еще в августе. С тех пор люди так и купаются с ведрами и ковшиками, а теперь вынуждены греться сплит-системами, хотя в Волгограде официально начался отопительный сезон.
Чиновники мэрии в курсе сложившейся ситуации. «На сегодняшний день прокуратурой Центрального района и администрацией Волгограда принимаются активные меры по понуждению собственника по исполнению решения суда и возобновлению поставки газа на котельную до начала отопительного сезона», – говорится в ответе замглавы администрации Волгограда Олега Тетерятника от 6 октября 2021 года на обращение жительницы дома №2б Татьяны Зениной.
По данным мэрии, сейчас котельную обслуживает новая эксплуатирующая организация ООО «Коммерцинвест», которая собирает документы для заключения новых договоров на поставку ресурсов для запуска котельной. Когда именно она будет вновь запущена, не уточняется, а переключить высотки на централизованную систему теплоснабжения не представляется возможным. Сколько еще людям прозябать без горячих батарей и возможности по-человечески искупаться, остается неизвестным. Жильцы надеются, что тепло все же придет в их квартиры до того, как ударят первые морозы.
«Высота 102» продолжит следить за развитием ситуации.

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