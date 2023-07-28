Повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав сирот в Волгоградской области затребовал Александр Бастрыкин. Как сообщили V102.RU в СК РФ, поводом послужило обращение представителя детей-сирот и детей, которые несколько лет назад получили от государства жилье в рабочем поселке Чернышковский. Выяснилось, что расследование затягивается из-за экспертизы, результаты которой еще не готовы.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин уже брал на контроль расследование дела, возбужденного в связи со строительством некачественного жилья для детей-сирот. Недавно в райцентре разразился скандал после того, как затопило улицу, где стояли дома для сирот.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Застройщика – ООО «Промжилстрой» - заподозрили в том, что еще в 2014 году он сдал 9 двухквартирных домов с существенными недостатками, что стало причиной обращения местного управления капитального строительства в суд, который обязал застройщика устранить выявленные дефекты. До настоящего времени, однако, работы не выполнены, в связи с чем, проживать в данных квартирах невозможно. Дети-сироты жаловались на то, что их дома в буквальном смысле слова разрушаются – в коттеджах пошли трещины, протекали потолки, а в некоторых домах даже стало отходить крыльцо.