



Волгоградский «Ротор» накануне, 26 июля, провёл открытую тренировку на своём стадионе перед дебютным домашним матчем чемпионата Второй лиги против «Уфы», который состоится 30 июля, сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» накануне, 26 июля, провёл открытую тренировку на своём стадионе перед дебютным домашним матчем чемпионата Второй лиги против «Уфы», который состоится 30 июля, сообщает V102.RU.

Первую встречу с командой в новом сезоне посетили около 250 болельщиков. Большую часть из них составляли родители с детьми, а также подростки. Интерес к тренировке проявили и молодые девушки, которые всячески пытались привлечь к себе внимание.

Первую встречу с командой в новом сезоне посетили около 250 болельщиков. Большую часть из них составляли родители с детьми, а также подростки. Интерес к тренировке проявили и молодые девушки, которые всячески пытались привлечь к себе внимание.





Здесь же состоялось импровизированное знакомство игроков со зрителями. Футболисты по одному выбегали к центру поля под звуковое сопровождения диктора арены Юрия Кушнарёва. Зрители же в свою очередь приветствовали спортсменов аплодисментами. Не забывали они также снимать моменты церемонии приветствия на свои гаджеты. Здесь же состоялось импровизированное знакомство игроков со зрителями. Футболисты по одному выбегали к центру поля под звуковое сопровождения диктора арены Юрия Кушнарёва. Зрители же в свою очередь приветствовали спортсменов аплодисментами. Не забывали они также снимать моменты церемонии приветствия на свои гаджеты.





Когда неофициальная часть закончилась, игроки приступили непосредственно к подготовке к предстоящему поединку. Началась тренировка под руководством тренера клуба Якова Эрлиха. Футболисты пробежались по полю, а затем выполнили несколько заданий на проверку выносливости и координации. В это же время с голкиперами отдельно занимался специалист Андрей Никитин. Вадим Аверкиев, Сергей Самок и Николай Нелюбов после проведённой разминки активно работали над отбиванием ударов. Когда неофициальная часть закончилась, игроки приступили непосредственно к подготовке к предстоящему поединку. Началась тренировка под руководством тренера клуба Якова Эрлиха. Футболисты пробежались по полю, а затем выполнили несколько заданий на проверку выносливости и координации. В это же время с голкиперами отдельно занимался специалист Андрей Никитин. Вадим Аверкиев, Сергей Самок и Николай Нелюбов после проведённой разминки активно работали над отбиванием ударов.





В перерыве между занятиями коллектив собирался в круг и выслушивал указания от Алексея Стукалова на следующий этап тренировки. Футболисты также провели двухстороннюю игру, разделившись на две команды на определённом участке поля. В перерыве между занятиями коллектив собирался в круг и выслушивал указания от Алексея Стукалова на следующий этап тренировки. Футболисты также провели двухстороннюю игру, разделившись на две команды на определённом участке поля.





Отметим, что это будет первая встреча между «Ротором» и «Уфой» с сезона 20-21, когда оба коллектива выступали в российской премьер -лиге. Напомним, тогда ближайшие соперники до последнего тура боролись за выживание. Волгоградцы перед заключительным поединком имели 21 очко и расположились на 15-ой строчке, а башкирская команда заработала 22 балла. Выше них расположился тульский «Арсенал» с 23-мя очками. Все три коллектива считались прямыми конкурентами за единственное место в зоне вылета. Отметим, что это будет первая встреча между «Ротором» и «Уфой» с сезона 20-21, когда оба коллектива выступали в российской премьер -лиге. Напомним, тогда ближайшие соперники до последнего тура боролись за выживание. Волгоградцы перед заключительным поединком имели 21 очко и расположились на 15-ой строчке, а башкирская команда заработала 22 балла. Выше них расположился тульский «Арсенал» с 23-мя очками. Все три коллектива считались прямыми конкурентами за единственное место в зоне вылета.





По регламенту соревнований матчи должны были начаться в одно и то же время для сохранения большей интриги. Однако игру «Уфа»-«Арсенал» перенесли на два часа из-за жаркой погоды. Градусник тогда показывал выше 35 градусов. Зная результат матча с участием конкурентов «Рубин»-«Ротор», который завершился со счётом 1:1, уфимцы и туляки вышли на поле сразу после окончания поединка в Казани. Тогда башкирский клуб обыграл гостей 2:1. Но самый главный итог, что оба коллектива остались в премьер-лиге, а сине-голубые её покинули. По регламенту соревнований матчи должны были начаться в одно и то же время для сохранения большей интриги. Однако игру «Уфа»-«Арсенал» перенесли на два часа из-за жаркой погоды. Градусник тогда показывал выше 35 градусов. Зная результат матча с участием конкурентов «Рубин»-«Ротор», который завершился со счётом 1:1, уфимцы и туляки вышли на поле сразу после окончания поединка в Казани. Тогда башкирский клуб обыграл гостей 2:1. Но самый главный итог, что оба коллектива остались в премьер-лиге, а сине-голубые её покинули.

Отметим, что среди футболистов было много новичков, которые впервые появились перед волгоградской публикой. Вслед за спортсменами к болельщикам вышли представители персонала и тренерский штаб во главе с Алексеем Стукаловым.Затем спортсмены продемонстрировали игру один в один атакующего игрока против оборонительного с задачей поразить ворота. Зрители достаточно эмоционально реагировали на каждый забитый гол. Не забывали они при этом отмечать и голкиперов в случаях успешных сейвов. Но особенная поддержка была оказана Данилу Пелиху. С трибун нередко доносилась его фамилия и удачные действия защитника отдельно отмечались персональными поклонниками молодого футболиста.В заключительной части игроки исполняли дальние удары и замыкали прострелы и навесы с флангов. В это время индивидуально занимался защитник Дмитрий Прищепа, который продолжает восстанавливаться от травмы. Он выполнил ряд беговых упражнений.Когда тренировка закончилась, футболисты устроили совместную перекличку с поклонниками «Ротора», а на прощание провели фото и автографсессию с фанатами. Особенной популярностью пользовалось селфи с кумирами. Больше других задержались в компании фанатов Дмитрий Прищепа и примкнувший к нему позже Данил Пелих, которого трибуны активно зазывали подойти к поклонникам.На такой позитивной ноте «Ротор» продолжит подготовку к матчу с Уфой» уже в закрытом режиме. Башкирский коллектив в двух турах набрал один балл. В гостях подопечные белорусского тренера Сергея Гуренко уступили «Чайке» из Песчанокопского (1:2) и дома сыграли вничью с «Муромом» (2:2).Ирония судьбы состоит в том, что тогда главным тренером «Уфы» был Алексей Стукалов. Дмитрий Безняк, как и сейчас в «Роторе», являлся его ассистентом. А в качестве футболиста за башкирскую команду выступал Алексей Никитин, пополнивший состав волгоградцев в летнее межсезонье. Теперь болельщики «Ротора» явно ждут реванша на поле, помня ту неприятную историю двухлетней давности.Матч «Ротор» - Уфа» состоится на Волгоград Арене 30 июля в 18-00.