Расследования

Волгоградцы передали многодетной семье из ЛНР жизненно важный подарок

Расследования 26.07.2023 15:57
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26.07.2023 15:57


Многодетная семья Сухаревских, проживающая в подшефном для Волгоградской области Станично-Луганском районе ЛНР, приняла в дар от волгоградцев необходимый в быту подарок. На собранные деньги волгоградское отделение Детского фонда приобрело для мамы и четверых ее сыновей вместительный двухкамерный холодильник. Кроме того, сообщили в благотворительной организации ИА «Высота 102», семья Сухаревских получила из Волгоградской области посылку с продуктами питания и бытовой химией. 

По информации Детского фонда, всего у Светланы Сухаревской шестеро детей – двое из них уже выросли и проживают отдельно. Самому младшему, Юре, 5 лет, Егору – 12 лет, двойняшкам Назару и Максиму – по 15. 

– Беда в многодетной семье произошла в апреле прошлого года, когда пожар уничтожил частный дом, – пояснили в благотворительной организации. – Муниципалитет предоставил погорельцам небольшую однокомнатную квартиру, в которой они сейчас и проживают. 

Не имея в распоряжении собственного холодильника, Светлана, с ее слов, на свою многочисленную семью была вынуждена готовить ежедневно – особенно летом. При этом женщина в одиночку вынуждена растить детей и зарабатывать. Стоять у плиты у нее попросту не было времени.   

– Я взволнована и просто счастлива, – говорит сегодня Светлана. – Думаю, все хозяйки, и тем более мамы, поймут, какая гора с плеч у меня упала. Продукты питания тоже очень пригодятся, потому что семейного бюджета нам не хватает. Всем жителям Волгоградской области, Детскому фонду и его руководителю в регионе Ирине Анатольевне Соловьевой – огромное спасибо за поддержку, доброту и отзывчивость!

Напомним, в марте 2023 года председатель правления Волгоградского отделения Детского фонда побывала в Луганской Народной Республике, сопровождая гуманитарный груз. Весной Ирина Соловьева уже навещала семью Сухаревских, передав им водонагреватель, микроволновку и электропечь,  а также гаджеты для ребят и другие предметы быта. Тогда же она заявила, что Детфонд берет многодетную семью под опеку. 

Волгоградское региональное отделение Российского детского фонда с февраля 2022 года выступает координатором по сбору благотворительных средств в пользу проживающих в ЛДНР россиян. Кроме того, на собранные средства фонд оказывает различные виды помощи жителям республик, временно переехавшим в Волгоградскую область.

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