«Все наладится»: представители волгоградского РДФ доставили гумпомощь жителям ЛНР

Колонна из трех грузовых автомобилей с вещами первой необходимости накануне прибыла из Волгограда в Луганскую Народную Республику. Груз, сообщают в региональном отделении Детского фонда, был собран совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе. Автопоезд сопровождали председатель правления областного отделения Детского фонда Ирина Соловьева и детский омбудсмен Волгоградской области Евгений Ковшиков.

Сразу по прибытии в ЛНР председатель Волгоградского отделения Детфонда Ирина Соловьева отправилась в подшефный Сталнично-Луганский район. Здесь она побывала в гостях у многодетной семьи Сухаревских. Мама четверых сыновей в апреле прошлого года осталась без крыши над головой в результате пожара.

– Наше жилище превратилось в руины. Мы остались ни с чем, – рассказала Светлана Сухаревская. – Младшему из моих мальчишек, Юре - четыре года. Сейчас временно проживаем в предоставленной местной администрацией квартире.





От имени волгоградцев Ирина Соловьева передала семье необходимые в быту вещи: водонагреватель, микроволновая печь, электропечь, кастрюли, чайник, сковороды, домашний текстиль, предметы гигиены и гаджеты для ребят.

– Наше временное жилье практически пустое, поэтому помощь Детского фонда для нас очень ценная. Даже больше скажу: для меня это просто чудо! Передаю огромное спасибо всем жителям Волгоградской области! – расчувствовалась многодетная мать.

После встречи с Сухаревскими Ирина Соловьева встретилась с главой Станично-Луганского района Альбертом Зинченко и уполномоченным по правам ребенка в ЛНР Инной Швенк. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию в регионе и дальнейшие совместные шаги по ее улучшению. Детский омбудсмен в республике вручила председателю Волгоградского отделения фонда благодарственное письмо за помощь семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.





Напомним, по решению руководства Волгоградской области с февраля 2022 года региональное отделение Детфонда совместно с комитетом соцзащиты населения является координатором по сбору благотворительных средств в пользу жителей Донбасса. На собранные средства фонд оказывает помощь гражданам, временно проживающим в Волгоградской области, и жителям Донбасса, которые остаются дома. И эта работа будет продолжаться.

– В Станично-Луганском районе мы много общались с людьми. И от них я часто слышала самые добрые отклики о Волгоградской области. Граждане благодарили жителей нашего края, лично губернатора Андрея Ивановича Бочарова за неравнодушие к их беде и мощную поддержку, которую они ощущают все последние месяцы. Со Станично-Луганским районом, Луганской республикой и Донбассом мы будем до победного. Все обязательно наладится, потому что мы вместе! – подытожила поездку Ирина Соловьева