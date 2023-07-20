Волгоградка взяла три золота на Кубке России по плаванию на открытой воде





Чемпионка России Яна Курцева удачно стартовала на первом этапе Кубка страны по плаванию на открытой воде, который прошёл в Пензенской области с 17 по 19 июля. Волгоградка выиграла все три заплыва, сообщает V102.RU со ссылкой на всероссийскую федерацию плавания. Чемпионка России Яна Курцева удачно стартовала на первом этапе Кубка страны по плаванию на открытой воде, который прошёл в Пензенской области с 17 по 19 июля. Волгоградка выиграла все три заплыва, сообщает V102.RU со ссылкой на всероссийскую федерацию плавания.

В первый день соревнований 20-летняя спортсменка в тяжелейшей борьбе стала триумфатором на олимпийской дистанции 10 километров, показав результат 2 часа 7 минут и 45 секунд. Воспитанница известного волгоградского тренера Татьяны Манкевич лишь на три десятых секунды опередила ставшую второй Екатерину Сорокину из Пермского края. Тройку призёров замкнула Нина Михайлова из Удмуртии.Во второй день соперницы соревновались на дистанции полтора километра. Курцева снова показала лучший результат из всех участниц, проплыв за 18 минут, 6, 88 секунд. Сорокина в очередной раз стала серебряным призёром, отстав от волгоградки на 16,5 секунд. Следом за ней расположилась ещё одна представительница Пермского края Ксения Максимова.Заключительная дистанция в 5 км также осталась за Курцевой. Здесь она показала время 59 минут, 37 секунд и одна сотая. Как и ранее, позади осталась Сорокина с результатом 59 минут, 37 секунд и 69 сотых. Бронза досталась Софье Вахрушевой из Тульской области.Таким образом, Яна Курцева стала абсолютным триумфатором первого этапа Кубка России на открытой воде, взяв три золотых медали из трёх возможных. Теперь наша пловчиха вместе с другими 13 представителями Волгоградской области в составе региона выступит на финале Кубка России по плаванию, который пройдёт в Казани с 25 по 30 июля. Курцева будет бороться за победу на дистанции 200 метров и 1,5 км, а также в командной эстафете 4 по 200 метров.В интервью сайту «Матч ТВ» Яна Курцева рассказала, что переехала в Волгоград еще в детском возрасте.— Когда тренировалась в Астрахани 24/7, следила за результатами плавания и знала, что сборная России тренируется в Волгограде. Ребята выкладывали видео, где тренируются, когда приезжали туда на сборы. И мне так хотелось там тренироваться! Я хотела тоже попасть туда на сбор — в Астрахани к тому моменту для меня не было мощного спарринга. Меня взяли на просмотр в Волгоград в 11-12 лет, потом сказали, что могу остаться еще на один сбор. В итоге начала выступать за Волгоград и жить в этом комплексе. Тренировки были очень тяжелые, но я наслаждалась процессом. Сейчас продолжаю тренироваться в том же комплексе, о котором мечтала в детстве, - призналась чемпионка.