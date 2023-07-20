В Волгоградской области двое детей травмировались при падении с лестниц





В Волгоградской области двое малышей получили травмы из-за недосмотра взрослых. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в Суровикино годовалый малыш пострадал после падения с лестницы в частном доме.

Из Светлоярского района в медучреждение с травмами был доставлен 5-летний ребенок. Выяснилось, что находясь с родителями на даче, малолетний спускался с лестницы, споткнулся и потерял равновесие.

Оба ребенка госпитализированы в больницу Волгограда. По указанным фактам сотрудниками полиции будет проведена проверка, пояснили в ведомстве.