Спрос на туристические услуги вырос на 13%

Экономика 18.07.2023 16:12
0
18.07.2023 16:12
На 13 % больше покупок в сфере туристических услуг, чем за аналогичный период прошлого года, совершили клиенты ВТБ, объем трат вырос на 4% и превысил 96 млрд рублей. Всего в январе-июне они потратили на услуги туризма, досуга и развлечений почти 200 млрд рублей, что на 8% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Крупнейшую долю в расходах на услуги туристической сферы, досуга и развлечений – около 50% – традиционно занимают рестораны, кафе, бары и предприятия быстрого питания, здесь владельцы карт потратили за полгода около 100 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в январе-июне прошлого года по объему затрат и на 15% - по числу транзакций.
На втором месте железнодорожный и авиатранспорт, а также аренда автомобилей – 22%, около 45 млрд рублей. Рост трат к первой половине прошлого года составил 9% по объему, число транзакций возросло на 14%.
27 млрд рублей (14% от общей суммы) держатели карт потратили в турагентствах, рост к аналогичному периоду 2022 года составил 4%, а количество покупок выросло на 22%.
Среди общего объема транзакций 16 млрд руб. (8%) пришлось на отели, апартаменты, загородные клубы, глэмпинги и другие точки проживания, здесь объем затрат снизился по сравнению с прошлым годом на 9%, при этом число транзакций практически не изменилось.
Более 10 млрд рублей (около 6%) было потрачено на экскурсии, театральные спектакли, концерты и активный отдых, это на 13% больше, чем годом ранее, число покупок в разделе культурного досуга и активного отдыха показало самый большой рост – на 31%.
- Доли затрат в категориях услуг туристической сферы, отдыха и развлечений существенно не меняются уже несколько лет подряд: благодаря огромному выбору заведений общественного питания, эта категория остается самой популярной и регулярно показывает рост относительно прошлых периодов. Развитие природных рекреационных зон увеличивает интерес к активному отдыху, а в целом растущая популярность внутреннего туризма приводит к увеличению трат на посещение исторических объектов, выставок, спектаклей и концертов. В этой категории за первые полгода нашими клиентами совершено 9,1 млн покупок, тогда как годом ранее их число было чуть менее 7 млн, - отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса банка.
Банк Уралсиб вошел в топ-6 рейтинга лучших накопительных счетов18.07.2023 13:42
Экономика 18.07.2023 13:42
Бочаров обозначил приоритеты сотрудничества с провинцией Мазандаран в Иране18.07.2023 10:57
Экономика 18.07.2023 10:57
Банки упрощают получение пенсии18.07.2023 09:39
Экономика 18.07.2023 09:39
В Котельниково прошел тренинг для тренеров17.07.2023 09:44
Экономика 17.07.2023 09:44
Цена на капусту в Волгоградской области пошла на взлет14.07.2023 08:10
Экономика 14.07.2023 08:10
Банк Уралсиб увеличил выдачу карт «Прибыль» в 1,4 раза в первом полугодии13.07.2023 14:27
Экономика 13.07.2023 14:27
На рынке автомобилей с пробегом в 2023 году будет заключено почти семь миллионов сделок13.07.2023 12:19
Экономика 13.07.2023 12:19
Обновленные 100-рублевые купюры поступили в Волгоград13.07.2023 11:15
Экономика 13.07.2023 11:15
Банки открывают программы финансирования производителей и дилеров спецтехники13.07.2023 10:15
Экономика 13.07.2023 10:15
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,2 раза по итогам первого полугодия11.07.2023 12:13
Экономика 11.07.2023 12:13
В Волгоградской области планируют собрать 4,9 млн тонн зерновых10.07.2023 11:30
Экономика 10.07.2023 11:30
«Открытие Авто»: продажи китайских брендов составят 380-400 тысяч штук в 2023 году10.07.2023 10:51
Экономика 10.07.2023 10:51
«Открытие Авто»: продажи новых автомобилей в 2023 году могут достигнуть 960-990 тысяч машин08.07.2023 16:42
Экономика 08.07.2023 16:42
Бочаров 7 июля встретился с индийскими акционерами абразивного завода07.07.2023 21:57
Экономика 07.07.2023 21:57
Михаил Алексеев: «Прибыльность российской банковской системы по-прежнему высокая»07.07.2023 16:00
Экономика 07.07.2023 16:00