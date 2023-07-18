Экономика

Спрос на туристические услуги вырос на 13%

Экономика 18.07.2023 16:12
0
18.07.2023 16:12


На 13 % больше покупок в сфере туристических услуг, чем за аналогичный период прошлого года, совершили клиенты ВТБ, объем трат вырос на 4% и превысил 96 млрд рублей. Всего в январе-июне они потратили на услуги туризма, досуга и развлечений почти 200 млрд рублей, что на 8% больше, чем в первом полугодии 2022 года.
Крупнейшую долю в расходах на услуги туристической сферы, досуга и развлечений – около 50% – традиционно занимают рестораны, кафе, бары и предприятия быстрого питания, здесь владельцы карт потратили за полгода около 100 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в январе-июне прошлого года по объему затрат и на 15% - по числу транзакций.
На втором месте железнодорожный и авиатранспорт, а также аренда автомобилей – 22%, около 45 млрд рублей. Рост трат к первой половине прошлого года составил 9% по объему, число транзакций возросло на 14%.
27 млрд рублей (14% от общей суммы) держатели карт потратили в турагентствах, рост к аналогичному периоду 2022 года составил 4%, а количество покупок выросло на 22%.
Среди общего объема транзакций 16 млрд руб. (8%) пришлось на отели, апартаменты, загородные клубы, глэмпинги и другие точки проживания, здесь объем затрат снизился по сравнению с прошлым годом на 9%, при этом число транзакций практически не изменилось.
Более 10 млрд рублей (около 6%) было потрачено на экскурсии, театральные спектакли, концерты и активный отдых, это на 13% больше, чем годом ранее, число покупок в разделе культурного досуга и активного отдыха показало самый большой рост – на 31%.
- Доли затрат в категориях услуг туристической сферы, отдыха и развлечений существенно не меняются уже несколько лет подряд: благодаря огромному выбору заведений общественного питания, эта категория остается самой популярной и регулярно показывает рост относительно прошлых периодов. Развитие природных рекреационных зон увеличивает интерес к активному отдыху, а в целом растущая популярность внутреннего туризма приводит к увеличению трат на посещение исторических объектов, выставок, спектаклей и концертов. В этой категории за первые полгода нашими клиентами совершено 9,1 млн покупок, тогда как годом ранее их число было чуть менее 7 млн, - отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса банка.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.07.2023 13:42
Экономика 18.07.2023 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.07.2023 10:57
Экономика 18.07.2023 10:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.07.2023 09:39
Экономика 18.07.2023 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.07.2023 09:44
Экономика 17.07.2023 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2023 08:10
Экономика 14.07.2023 08:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.07.2023 14:27
Экономика 13.07.2023 14:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2023 12:19
Экономика 13.07.2023 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.07.2023 11:15
Экономика 13.07.2023 11:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.07.2023 10:15
Экономика 13.07.2023 10:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.07.2023 12:13
Экономика 11.07.2023 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.07.2023 11:30
Экономика 10.07.2023 11:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.07.2023 10:51
Экономика 10.07.2023 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2023 16:42
Экономика 08.07.2023 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2023 21:57
Экономика 07.07.2023 21:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2023 16:00
Экономика 07.07.2023 16:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:52
За свалку отходов под Волгоградом возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
21:24
ФАП по нацпроекту построили для селян в ЗаволжьеСмотреть фотографии
20:49
Елена Исинбаева избежала санкций МОК за отсутствие поддержки СВОСмотреть фотографии
20:13
В Волгограде сменили начальника городского УМВДСмотреть фотографии
18:39
Водитель, моряк и продавец из Волгоградской области рассказали о буднях и подвигах СВОСмотреть фотографии
17:42
Два водителя поплатились за проезд на красный свет в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
Ресурсы для IT-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2Смотреть фотографии
15:51
На трассе Р-228 под Волгоградом столкнулись три транзитных автомобиляСмотреть фотографии
15:15
За продление параллельного импорта выступают 65% жителей ЮФОСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде теневой банкир заработал на клиентах 14 млн рублейСмотреть фотографии
14:22
«Динамо-Синара» идёт в лидерах чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
13:55
В Волгограде пожарные и полиция проверяют спа-комплекс AtelierСмотреть фотографии
13:42
Банк Уралсиб вошел в топ-6 рейтинга лучших накопительных счетовСмотреть фотографии
13:34
Волгоградский рыбзавод выпустил в Волгу 10 тысяч мальков стерлядиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцам пообещали работающие эскалаторы в подземкеСмотреть фотографии
12:06
СКР организовал проверку по фактам нападения собак на детей под Волгоградом после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области подполковника из МВД обвиняют в получении взяткиСмотреть фотографии
10:57
Бочаров обозначил приоритеты сотрудничества с провинцией Мазандаран в ИранеСмотреть фотографии
10:34
Мы не стадо!: четыре маршрута из Волжского в Волгоград секвестируют в 2024 годуСмотреть фотографии
10:15
Водитель за рулем «КАМАЗа» потерял сознание и попал в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области распространяется болезнь ЛаймаСмотреть фотографии
09:19
«Ротор» сыграет матч с клубом бывшего тренера волгоградцевСмотреть фотографии
08:47
В волгоградские магазины «Магнит» поставляли сомнительную молочку из НальчикаСмотреть фотографии
21:31
В Волжском ищут напугавшего прохожих стрелкаСмотреть фотографии
21:06
Елена Исинбаева отреклась от службы в российской армииСмотреть фотографии
20:42
Волгоградка победно дебютировала в смешанных единоборствах UFC в Лас-ВегасеСмотреть фотографии
20:31
Двигайся больше – проживешь дольше: три четверти волгоградцев занимаются спортом или физкультуройСмотреть фотографии
20:02
У молодого волгоградца после падения с самоката нашли опухоль в головеСмотреть фотографии
19:46
В Волгоград прибыла делегация из ИранаСмотреть фотографии
19:21
На Волжской ГЭС сузят проезжую часть из-за ремонтаСмотреть фотографии
 