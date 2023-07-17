



Боец смешанных единоборств 24-летняя Виктория Дудакова, которая является уроженкой Волгограда, накануне, 16 июля, в американском Лас-Вегасе победила соперницу из Бразилии Истелу Нунес в рамках турнира UFC Fight Night, сообщает V102.RU. Боец смешанных единоборств 24-летняя Виктория Дудакова, которая является уроженкой Волгограда, накануне, 16 июля, в американском Лас-Вегасе победила соперницу из Бразилии Истелу Нунес в рамках турнира UFC Fight Night, сообщает V102.RU.

Иван Тюгаев



Фото Виктории Дудаковой VK.com

Бой между оппонентками продолжался всего 34 секунды. Дудакова совершила проход в ноги Нунес, в результате которого бразильянка неудачно упала и сломала руку. В итоге поединок закончился досрочно и судьи отдали победу нашей спортсменке. Отметим, что это был первый бой волгоградки в карьере в рамках UFC.Контракт с международной организацией Виктория получила ещё в августе прошлого года в результате победы над другой бразильянкой Марией Сильвой. Но из-за тяжелой травмы колена Дудаковой пришлось отложить свой дебют на 10 месяцев. В профессиональной карьере Дудакова с 2020-го года провела 7 поединков, которые все оказались выигрышными. В 2019-ом году спортсменка стала чемпионкой Европы по боям ММА и бронзовым призёром чемпионата мира.В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Виктория Дудакова поделилась впечатлениями от боя против Истелы Нунес.- У меня, мне кажется, до сих пор шок (разговор состоялся спустя несколько часов после боя. — Прим. «СЭ»). Я так наслаждалась этой неделей боя, так хотела подраться, потому что была очень тяжелая подготовка, 10 месяцев прошло с моей операции. На контендере я, может, чересчур волновалась из-за колена. В этот раз — нет, я была готова и уверена в себе. Мне кажется, последний бой такой у меня был с Ксенией Лачковой. Я тоже была настолько в моменте, мне так нравилось мое состояние. И конечно, я была расстроена боем, у меня были эти нервные смешки. Даже уже в номере у меня как будто вырывался какой-то нервный смех непонятный.С другой стороны, я понимаю, что я в этой ситуации не виновата. Потому что я ничего не сделала для этого. Если ты не умеешь приземляться... это, мне кажется, первое, чему нужно учиться — правильно группироваться при тейкдаунах. Если ты этого не умеешь делать, то такие травмы получаются. В этой травме никто не виноват либо только соперница. Конечно, я желаю ей скорейшего восстановления, но при этом здесь моей вины нет, и я не вижу смысла в каких-то необоснованных комментариях: «Откажись от победы» или еще что-то.