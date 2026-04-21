



В Волгограде, вслед за региональными коллегами, городские депутаты задумались об освобождении себя, а также главы города от регулярных отчётов о доходах. Соответствующие поправки предлагается внести в устав областного центра.

Согласно проекту постановления, с которым удалось ознакомиться журналистам, парламентарии и мэр вместо ежегодного предоставления деклараций о своих финансовых успехах, а также о благополучии детей и жён, теперь должны отчитываться лишь в особых случаях, например, при покупке имущества, стоимость которого превышает официальный доход за три года.

Соответствующие положения пропишут в п.2 статьи 27 и в п.2 ст. 35 устава Волгограда.

Отметим, изменения будут рассмотрены депутатами уже на ближайшем заседании и, в случае одобрения, вступят в силу сразу же после официального опубликования. Ранее аналогичный подход по требованию прокуратуры был утверждён на региональном уровне. Тогда внесение изменений инициировала прокуратура региона в связи со вступлением в силу изменений в федеральном законодательстве.

