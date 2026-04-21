 Госмессенджер сменил название на русскоязычное «МАКС»
Госмессенджер Max сменил название на «МАКС». Как сообщает ИА «Высота 102», русскоязычное наименование теперь можно увидеть на официальном сайте и в магазинах приложений App Store и Google Play. Напомним, бета-версия...
 Суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн за экстремистский контент
Сегодня, 21 апреля, Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в неудалении экстремистского контента. По решению суда разработчики должны заплатить семь миллионов рублей. Как ранее сообщалось информагентством, после блокировки...
Деятельность ОПГ, торговавшей икрой амурского осетра, пресекли в Волгограде

В Волгограде вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении членов группировки, которые промышляли торговлей икрой краснокнижного осетра. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе следственного управления, в качестве фигурантов уголовного дела об обороте особо ценных биоресурсов проходят три человека. Все они, уточняют следователи, имеют богатый опыт в сфере добычи биоресурсов. 

– Подозреваемые, создав преступную группу, разработали схему приобретения икры амурского осетра на территории Хабаровского края с последующей ее транспортировкой в Волгоградскую область для дальнейшего сбыта. К преступной деятельности был привлечен ещё один сообщник, выполнявший роль перевозчика, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.  

Чтобы икра реализовывалась волгоградскому покупателю в состоянии относительной свежести, ее перевозили автомобилем с рефрижераторной установкой. В конце марта этот автомобиль был остановлен для досмотра сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области на федеральной трассе Саратов–Сызрань–Волгоград. 

 – В ходе осмотра транспортного средства обнаружены и изъяты почти 300 стеклянных банок с икрой. Согласно заключению эксперта, изъятая продукция является натуральной икрой амурского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и находящегося под охраной международных договоров. Общий вес изъятой икры, свободный оборот которой на территории Российской Федерации запрещен, превысил 130 килограммов, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. 


По предварительным расчетам,  ущерб, причиненный ОПГ, превышает 29 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. По ходатайству следствия, в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: ИИ; оперативная съемка

Общество 21.04.2026 16:14
Общество 21.04.2026 15:10
