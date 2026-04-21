С 21 апреля жители Волгоградской области могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства, которые преобразят в 2027 году по федеральной программе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В администрации региона уточнили, что в общей сложности от региона в голосовании заявлено 52 проекта в 18 муниципальных образованиях. Выбрать понравившийся и проголосовать можно в срок до 12 июня текущего года. Жители, которым уже исполнилось 14 лет, могут смело участвовать в голосовании, которое проходит на специализированной платформе или на точках работы волонтеров.

Общественные территории для благоустройства, которые заявлены на конкурсе, расположены в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, Котельниково, Калаче-на-Дону, Котово, Дубовке, Жирновске, Ленинске, Николаевске, Новоаннинском, Петров Вале, Палласовке, Серафимовиче и Суровикино.

К примеру, в Дубовке предлагают облагородить центральный пляж по улице Ленина, который примыкает к ранее благоустроенным по нацпроекту парку «Комсомольский» и набережной площади. На пляже обустроят зону отдыха у воды, установят скамейки, урны, пляжное оборудование, кабинки для переодевания, игровые зоны и стационарный туалет.

В Волжском на улице Энгельса внутри 9-го микрорайона хотят привести в порядок Аллею Памяти, где проходят городские патриотические мероприятия. Здесь уже стоит памятный знак участникам Сталинградской битвы, но это общественное пространство, как поясняется, находится в неудовлетворительном состоянии. В рамках благоустройства планируется обустроить современные прогулочные зоны, освещение и видеонаблюдение, поливочный водопровод и озеленение.

Много проектов муниципалитетов связано с обустройством пешеходных зон и скверов, а также общественных пространств вблизи социальных объектов.

Так, один из проектов Михайловки касается благоустройства нового городского пространства, прилегающего к Центру культурного развития. В основе концепции данного проекта лежит создание нескольких функциональных зон отдыха, и связующей пешеходной зоны, обеспечивающей подход к зданию Центра и жилым застройкам. Здесь также запланировано обустройство пешеходных дорожек, озеленение и установка систем полива и видеонаблюдения.





В Камышине предлагают привести в порядок пешеходную зону по улице им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева, которая расположена в северо-западной части города. В настоящее время существует острая потребность в реконструкции тротуара, что и будет сделано в 2027 году, если этот проект наберет необходимое число голосов. Здесь предусмотрено плиточное мощение тротуара, установка скамеек и урн, устройство освещения и озеленение.

В Волгограде в 2027 году могут преобразиться территории на ул. Циолковского, а также пешеходная зона бульварной части, расположенная на разделительной полосе по проспекту Ленина в границах от ул. Краснознаменской до ул. Гагарина. На этом пространстве находятся элементы благоустройства, формирующие визуальное восприятие ансамбля исторической застройки: парапеты, пилоны, декоративные стены, фонтаны, памятные знаки, гранитные тумбы, парковые диваны и вазоны. На указанной территории предлагается устройство современной дорожно-тропиночной сети и системы наружного освещения, видеонаблюдение и высадка зеленых насаждений.





Фото опубликованных эскизов объектов благоустройства в Волгограде и Камышине

