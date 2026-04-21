



Кандидатура Владимира Попкова рекомендована на должность директора Волгоградского областного краеведческого музея. Как сообщили в комитете культуры Волгоградской области, такое решение принято на заседании экспертного совета органа исполнительной власти по вопросам кадровой политики.

- Владимир Попков имеет высшее образование, большой стаж работы, в том числе на руководящих должностях, обладает необходимыми профессиональными знаниями, характеризуется как результативный менеджер по развитию и продвижению инфраструктурных проектов, - такую характеристику дали кандидату на эту должность члены совета.

Напомним, в марте 2026 года должность директора Волгоградского областного краеведческого музея покинул в связи с возрастом Анатолий Мальченко. Владимир Попков с осени прошлого года сидел без работы. В октябре он по решению губернатора он ушел с должности председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области в период массовых отставок руководителей структурных подразделений региональной администрации.

Представители учреждений культуры Волгоградской области, в свою очередь, одобрили кандидатуру Владимира Попкова на пост руководителя музея. Так, директор ГБУК «Волгоградская филармония» Михаил Ребров выразил надежду, что плодотворное сотрудничество между музеем и филармонией будет развиваться с Владимиром Попковым еще успешнее.

В музее Машкова также заявили о готовности развивать проекты в сфере истории и культуры Волгоградской области совместно с областным краеведческим музеем и его новым руководством.

Член общественного совета при комитете культуры Максим Богданенко подчеркнул, что Владимир Попков «обладает всеми необходимыми компетенциями для управленца главного музея нашего героического региона». А с его приходом на новую должность работа музея «обретет современное, динамичное и уверенное развитие».



