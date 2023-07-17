В Волгоградской области легковушка влетела под КАМАЗ, погибла женщина: видео

В Дубовском районе Волгоградской области накануне примерно в 14.04 под колеса фуры влетела легковушка. Как сообщает V102.RU, один человек погиб. Момент смертельного столкновения попал на видео.





— По предварительной информации, 57-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-2114 двигался по федеральной трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, где на 645 километре не предоставил преимущество грузовой автомашине и столкнулся с КАМАЗом, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии 50-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте. Водителя легкового автомобиля доставили в больницу.

Известно, что на фуре были московские номера. Влетевшая в нее легковушка передвигалась с госномерами Нижегородской области. Со слов очевидцев, водитель после аварии был в тяжелом состоянии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: «Дубовский базар» / t.me

Читайте также:

«Не разошлись на повороте»: стали известны подробности гибели инспектора ДПС под Волгоградом

СК возбудил дело после гибели в ДТП инспектора в Волгоградской области