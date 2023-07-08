Родственники погибшего в больнице после ДТП на трассе в Новониколаевском районе Волгоградской области 10-летнего мальчика ищут свидетелей аварии. Как рассказал один из близких родственников выжившего в аварии 68-летнего мужчины, управлявшего автомобилем «УАЗ Патриот», внутри салона которого находилась его супруга и внук, к смертельному дорожному происшествию причастен водитель легкового автомобиля, который создал помеху для движения УАЗа.

Со слов обратившегося в редакцию V102.RU мужчины, представившегося Артемом Деменковым, его дедушка написал заявление на имя прокурора Волгоградской области с просьбой найти виновных в случившейся трагедии.





ИА «Высота 102» приводит полностью текст обращения в надзорное ведомство.

— 4 июля 2023 года около 11.00 я совместно с женой и внуком двигался к родственникам в поселок в Воронежской области на собственном автомобиле «УАЗ Патриот». Я был здоров и трезв, автомобиль исправен. Двигался по своей полосе с соблюдением скоростного режима со скоростью до 90 км/ч. По встречной полосе двигался ряд автомобилей, которые не создавали мне помех для движения. Ориентировочно на 670-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе Волгоградской области с полосы встречного движения на мою полосу в непосредственной близости от моего автомобиля без включения сигнала поворота неожиданно вылетел из занимаемого ряда автомобиль. В связи с возникновением препятствия я был вынужден применить экстренное торможение. Вследствие экстренного торможения возник неуправляемый занос с опрокидыванием автомобиля. В результате опрокидывания я и моя жена получили телесные повреждения, вследствие которых жена в настоящее время госпитализирована, а наш малолетний внук в результате ДТП погиб. Считаю, что причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение правил обгона с созданием непредвиденного препятствия на моей полосе движения водителем встречного автомобиля. В связи с чем, прошу возбудить уголовное дело, установить лицо, виновное в создании аварийной ситуации, повлекшей дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями — гибель моего любимого малолетнего внука, и привлечь виновного к уголовной ответственности, — цитирует документ информагентство.





Артем уточняет, что дедушка сейчас находится в глубоком шоке от случившегося и винит себя в гибели внука.

— Он сумел вчера мне все рассказать, когда более-менее пришел в себя. Сказал, что помеху ему создала легковушка светло-серого цвета. Автомобиль больше был похож на Lada Vesta или Lada Granta, — добавляет Артем Деменков.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария на 670 километре трассы Р-22 «Каспий» в Новониколаевском районе произошла около 10.20 4 июля.

— Водитель, управляя автомашиной «УАЗ», двигаясь со стороны Волгограда в направлении Москвы, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Причины аварии выясняются, — поясняли ранее в полицейском ведомстве.

По информации облздрава, в тот день в Урюпинскую ЦРБ доставили ребенка, 68-летнего мужчину и 68-летнюю женщину. К сожалению, позже, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался.





Артем Деменков уточняет, что внук ехал с дедушкой и бабушкой на отдых в деревню в Воронежской области из Волжского.

— Там большая семья ехала. На двух машинах — «УАЗ Патриот» и Hyundai. Расстояние между ними было примерно метров 700. Как рассказали родственники из ехавшей впереди машины, они увидели в зеркало заднего вида, что сзади едет не УАЗ, а какой-то другой автомобиль, а потом «Патриот» закрутило, и он перевернулся. Неизвестный водитель дал по газам, — рассказывает Артем. — В УАЗе все ехали пристегнутыми. Дедушка за рулем, бабушка рядом на переднем сиденье, внук на заднем тоже был пристегнут. В момент аварии, когда машину закрутило, и начало в воздухе переворачивать, мальчика выбросило. Задние стекла вылетели сразу при первом ударе. Я так понимаю, при последующем его выбросило на асфальт. Сам дед вылез через лобовое, вытащил жену, пошел за внуком и понял, что на заднем сиденье его нет. Он лежал дальше от машины на трассе.





Артем говорит, что как только они с женой узнали о случившемся, тут же выдвинулись в Волгоградскую область.

— Мы сами в Москве работаем и живем. А так вообще моя супруга родом из Волгоградской области, а сам я из ДНР. В России уже семь лет. Сейчас в больнице сидим, рядом с нашими близкими. Бабушка пришла в себя, плачет, для всех нас это большое горе. Единственное, что она помнит из этого дня — в моменте, когда ехали, она посмотрела на внука, отвлеклась, а дедушка закричал кому-то: «Что ты творишь?!» После этого провал. Что кто-то вылетел на встречку — это факт. Сзади деда двигались автобус на дагестанских номерах и тентованный КАМАЗ на волгоградских. Как мне сказали в полиции, водитель автобуса ничего не видел, а вот камазист, возможно, что-то знает. Знаете, мне показалось странным то, что на этом участке, где произошла авария, не работали камеры видеонаблюдения. Я так понял, что ни до, ни после они ничего не снимали. Дедушка у нас всю жизнь за рулем, дальнобойщиком пахал, у него стаж вождения больше 45 лет. Он знает, как ездить. К тому же он никогда не лихачил, соблюдал правила, — говорит Артем.

Мужчина уточнил, что добавляет сложности в установлении всех обстоятельств тот факт, что в автомобилях родственников не было видеорегистраторов.

В прокуратуре Волгоградской области ранее журналистам «Высоты 102» пояснили, что надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки, организованной по факту гибели ребенка. В областном главке МВД по региону, уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Артем Деменков

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

На трассе Москва-Волгоград перевернулся «УАЗ», есть пострадавшие

В Урюпинской ЦРБ умер ребенок из перевернувшегося на трассе «УАЗа»

«Дедушка вез внука в Воронежскую область»: стали известны подробности смертельного ДТП под Волгоградом